«Аэрофлот» увеличил плату за возврат или обмен билетов

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Новые тарифы не распространяются на бесплатные билеты для детей до двух лет
Новые тарифы не распространяются на бесплатные билеты для детей до двух лет Фото:

С 28 апреля 2025 года авиакомпания «Аэрофлот» повысила размер платы за возврат или обмен авиабилетов как на внутренние, так и на международные рейсы. Новые условия опубликованы на официальном сайте перевозчика в разделе «Правила применения тарифов».

Согласно обновленным правилам, теперь за возврат или обмен билета на рейсы по России пассажиру придется заплатить 3 500 рублей за транзакцию. Это на 25% больше по сравнению с предыдущей суммой — 2 800 рублей. Для международных направлений плата выросла с 46 до 55 евро, что составляет увеличение примерно на 20%.

Важно отметить, что новые тарифы не распространяются на бесплатные билеты для детей до двух лет, если им не предоставляется отдельное место. Для этой категории пассажиров возврат и обмен по-прежнему остаются бесплатными.

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С 28 апреля 2025 года авиакомпания «Аэрофлот» повысила размер платы за возврат или обмен авиабилетов как на внутренние, так и на международные рейсы. Новые условия опубликованы на официальном сайте перевозчика в разделе «Правила применения тарифов». Согласно обновленным правилам, теперь за возврат или обмен билета на рейсы по России пассажиру придется заплатить 3 500 рублей за транзакцию. Это на 25% больше по сравнению с предыдущей суммой — 2 800 рублей. Для международных направлений плата выросла с 46 до 55 евро, что составляет увеличение примерно на 20%. Важно отметить, что новые тарифы не распространяются на бесплатные билеты для детей до двух лет, если им не предоставляется отдельное место. Для этой категории пассажиров возврат и обмен по-прежнему остаются бесплатными.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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