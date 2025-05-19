Российские морпехи уничтожили группу ВСУ при попытке вторгнуться в страну

Российские военные сорвали попытку прорыва украинских сил через государственную границу, уничтожив несколько танков и группу пехоты ВСУ. Об этом сообщил оператор БПЛА с позывным «Сэм» из 177-го полка морской пехоты Каспийской флотилии, действующей в составе группировки войск «Север».
«Подняли нас по [тревоге], начался, так скажем, прорыв. Хотели они [ВСУ] прорваться. Хотели, но не получилось. Несколько танков поразили расчетом и пехоту догнали», — рассказал он РИА Новости. По словам военного, украинские формирования пытаются пересекать границу малыми группами по 10-15 человек, используя багги и другую технику.
Оператор БПЛА также отметил, что российские бойцы не понимают тактику ВСУ, поскольку противник фактически идет на верную гибель. По его словам, российские подразделения оперативно реагируют на любые попытки прорыва со стороны противника и используют для этого как расчеты на земле, так и ударные беспилотники.
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