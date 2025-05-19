Российские морпехи уничтожили группу ВСУ при попытке вторгнуться в страну

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Военные не дали прорваться ВСУ на территорию России
Военные не дали прорваться ВСУ на территорию России Фото:

Российские военные сорвали попытку прорыва украинских сил через государственную границу, уничтожив несколько танков и группу пехоты ВСУ. Об этом сообщил оператор БПЛА с позывным «Сэм» из 177-го полка морской пехоты Каспийской флотилии, действующей в составе группировки войск «Север».

«Подняли нас по [тревоге], начался, так скажем, прорыв. Хотели они [ВСУ] прорваться. Хотели, но не получилось. Несколько танков поразили расчетом и пехоту догнали», — рассказал он РИА Новости. По словам военного, украинские формирования пытаются пересекать границу малыми группами по 10-15 человек, используя багги и другую технику.

Оператор БПЛА также отметил, что российские бойцы не понимают тактику ВСУ, поскольку противник фактически идет на верную гибель. По его словам, российские подразделения оперативно реагируют на любые попытки прорыва со стороны противника и используют для этого как расчеты на земле, так и ударные беспилотники.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Российские военные сорвали попытку прорыва украинских сил через государственную границу, уничтожив несколько танков и группу пехоты ВСУ. Об этом сообщил оператор БПЛА с позывным «Сэм» из 177-го полка морской пехоты Каспийской флотилии, действующей в составе группировки войск «Север». «Подняли нас по [тревоге], начался, так скажем, прорыв. Хотели они [ВСУ] прорваться. Хотели, но не получилось. Несколько танков поразили расчетом и пехоту догнали», — рассказал он РИА Новости. По словам военного, украинские формирования пытаются пересекать границу малыми группами по 10-15 человек, используя багги и другую технику. Оператор БПЛА также отметил, что российские бойцы не понимают тактику ВСУ, поскольку противник фактически идет на верную гибель. По его словам, российские подразделения оперативно реагируют на любые попытки прорыва со стороны противника и используют для этого как расчеты на земле, так и ударные беспилотники.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...