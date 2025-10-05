Аналитики выявили низкую осведомленность россиян о дипфейках

«МТС Линк»: каждый второй россиянин не знает о существовании дипфейков
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Почти треть сотрудников крупных компаний сталкивались с мошенническими атаками с использованием дипфейков, указано в исследовании
Почти треть сотрудников крупных компаний сталкивались с мошенническими атаками с использованием дипфейков, указано в исследовании Фото:

Среди россиян большое число граждан не знают, что такое дипфейки, а именно каждый второй. Об этом сообщили аналитики «МТС Линк».

«Оказалось, что понятие „дипфейк“ знакомо лишь 52% респондентов, в то время как 48% о нем не слышали, — указано в сообщении. Его приводит РИА Новости. Отмечается, что треть крупных компаний уже сталкивалась с мошенническими атаками с использованием этой технологии.

Дипфейк — видео, аудио или изображение, которое создавалось при помощи нейросетей. Злоумышленники могут реалистично использовать лица и голос для подмены их в видео, аудио или создавать с их помощью фотореалистичные портреты, которые почти неотличимы от реальных.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщала, что в 2025 году число дипфейков увеличилось втрое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Судя по информации, с начала года до сентября были выявлены 231 уникальный дипфейк и около 29 тысяч их копий.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Среди россиян большое число граждан не знают, что такое дипфейки, а именно каждый второй. Об этом сообщили аналитики «МТС Линк». «Оказалось, что понятие „дипфейк“ знакомо лишь 52% респондентов, в то время как 48% о нем не слышали, — указано в сообщении. Его приводит РИА Новости. Отмечается, что треть крупных компаний уже сталкивалась с мошенническими атаками с использованием этой технологии. Дипфейк — видео, аудио или изображение, которое создавалось при помощи нейросетей. Злоумышленники могут реалистично использовать лица и голос для подмены их в видео, аудио или создавать с их помощью фотореалистичные портреты, которые почти неотличимы от реальных. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщала, что в 2025 году число дипфейков увеличилось втрое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Судя по информации, с начала года до сентября были выявлены 231 уникальный дипфейк и около 29 тысяч их копий.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...