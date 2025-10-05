Аналитики выявили низкую осведомленность россиян о дипфейках

Среди россиян большое число граждан не знают, что такое дипфейки, а именно каждый второй. Об этом сообщили аналитики «МТС Линк».
«Оказалось, что понятие „дипфейк“ знакомо лишь 52% респондентов, в то время как 48% о нем не слышали, — указано в сообщении. Его приводит РИА Новости. Отмечается, что треть крупных компаний уже сталкивалась с мошенническими атаками с использованием этой технологии.
Дипфейк — видео, аудио или изображение, которое создавалось при помощи нейросетей. Злоумышленники могут реалистично использовать лица и голос для подмены их в видео, аудио или создавать с их помощью фотореалистичные портреты, которые почти неотличимы от реальных.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщала, что в 2025 году число дипфейков увеличилось втрое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Судя по информации, с начала года до сентября были выявлены 231 уникальный дипфейк и около 29 тысяч их копий.
