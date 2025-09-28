«Глупое заявление»: Лукашенко отреагировал на угрозы НАТО сбивать российские самолеты

Президент Беларуси Александр Лукашенко прокомментировал угрозы НАТО о возможности сбивать российские военные самолеты у границ альянса. Глава государства назвал подобные угрозы необдуманными и заявил, что болтать можно все, что угодно, но вне зависимости от этого, ответ будет мгновенным.
«Вы слышите, что в НАТО уже дошли до того, что обсуждают возможности того, чтобы сбивать российские самолеты? О чем вы думаете, знаете, болтать можно и в публичное пространство любые аферы? <...> Так ответ же прилетит мгновенно», — сказал Лукашенко в интервью журналисту Павлу Зарубину. Оно опубликовано в telegram-канале последнего.
Лукашенко также отметил, что, если до этого дойдет, это может привести к нежелательным последствиям, включая возможные атаки на Беларусь. Он также выразил сомнение в разумности заявлений НАТО, добавив, что такие действия противоречат нормам добрососедства. Лукашенко подчеркнул, что люди должны дружить и, по его мнению, такие недальновидные заявления лишь повышают напряженность между соседями.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также выразил обеспокоенность в связи с заявлениями представителей НАТО о возможности сбивать российские самолеты, назвав такую риторику опасной и ведущей к эскалации. Поводом для обсуждения стали обвинения Эстонии в нарушении ее воздушного пространства российскими военными самолетами, которые Россия отвергла, а также неофициальные сообщения о готовности стран альянса применять силу при подобных инцидентах.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.