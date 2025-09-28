«Глупое заявление»: Лукашенко отреагировал на угрозы НАТО сбивать российские самолеты

Лукашенко пригрозил мгновенным ответом на угрозы НАТО сбивать самолеты РФ
Лукашенко назвал заявления НАТО глупыми
Лукашенко назвал заявления НАТО глупыми

Президент Беларуси Александр Лукашенко прокомментировал угрозы НАТО о возможности сбивать российские военные самолеты у границ альянса. Глава государства назвал подобные угрозы необдуманными и заявил, что болтать можно все, что угодно, но вне зависимости от этого, ответ будет мгновенным.

«Вы слышите, что в НАТО уже дошли до того, что обсуждают возможности того, чтобы сбивать российские самолеты? О чем вы думаете, знаете, болтать можно и в публичное пространство любые аферы? <...> Так ответ же прилетит мгновенно», — сказал Лукашенко в интервью журналисту Павлу Зарубину. Оно опубликовано в telegram-канале последнего.

Лукашенко также отметил, что, если до этого дойдет, это может привести к нежелательным последствиям, включая возможные атаки на Беларусь. Он также выразил сомнение в разумности заявлений НАТО, добавив, что такие действия противоречат нормам добрососедства. Лукашенко подчеркнул, что люди должны дружить и, по его мнению, такие недальновидные заявления лишь повышают напряженность между соседями.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также выразил обеспокоенность в связи с заявлениями представителей НАТО о возможности сбивать российские самолеты, назвав такую риторику опасной и ведущей к эскалации. Поводом для обсуждения стали обвинения Эстонии в нарушении ее воздушного пространства российскими военными самолетами, которые Россия отвергла, а также неофициальные сообщения о готовности стран альянса применять силу при подобных инцидентах.

