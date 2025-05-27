«Диана, не будьте сукой»: в сети разгорается скандал между рок-звездой Арбениной и режиссером Гай Германикой

Певица Диана Арбенина рассказала, что во время съемок второго сезона сериала «Обоюдное согласие» режиссер Валерия Гай Германика предложила ей появиться в кадре обнаженной, от чего артистка отказалась. В ответ на заявления певицы режиссер призвала ее не быть «сукой». Суть конфликта разъяснила Гай Германика в своих соцсетях.
«Я вам расскажу, в чем причина токсичности Арбениной. <...> На площадке мы поссорились из-за того, что мои просьбы как режиссера переросли в требования, а Диана не хотела исполнять сцены, которые по моему мнению были нужны персонажу. <...> Диана, я у вас прошу прощения за все и не будьте, пожалуйста, сукой» — написала Гай Германика в своем telegram-канале.
Ранее Арбенина, выступая на церемонии вручения третьей профессиональной премии Гильдии кастинг-директоров, где она была удостоена награды в категории «Открытие года», подчеркнула со сцены, что не испытывает сожаления по поводу того, что не обнажалась в кадре. Кроме того, артистка отметила, что за все время работы на проекте ни разу не встречалась с Гай Германикой и не имела с ней личного общения.
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