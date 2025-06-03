РИАН: делегация Украины в Стамбуле подключала по телефону внешнего участника

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Один из членов украинской делегации отправил сообщение неизвестному адресату
Один из членов украинской делегации отправил сообщение неизвестному адресату Фото:
новость из сюжета
Мирные переговоры между Россией и Украиной

Во время второго раунда переговоров между российской и украинской делегациями в Стамбуле представители Украины поддерживали связь с внешним участником по телефону. Переговоры между делегациями проходили второго июня в одном из залов Стамбула и длились более часа.

«Украинская делегация подключала по телефону внешнего участника», — передает корреспондент РИА Новости, присутствовавший на месте событий. В момент выступления главы МИД Турции Хакана Фидана, один из членов украинской делегации отправил сообщение неизвестному адресату, а затем позвонил ему и включил громкую связь. Это происходило в присутствии прессы и других участников встречи.

Российскую делегацию на переговорах возглавлял помощник президента Владимир Мединский. В ее состав вошли замглавы МИД России Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков и замминистра обороны Александр Фомин. Встреча в Стамбуле стала вторым раундом переговоров между Россией и Украиной в 2025 году.

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Во время второго раунда переговоров между российской и украинской делегациями в Стамбуле представители Украины поддерживали связь с внешним участником по телефону. Переговоры между делегациями проходили второго июня в одном из залов Стамбула и длились более часа. «Украинская делегация подключала по телефону внешнего участника», — передает корреспондент РИА Новости, присутствовавший на месте событий. В момент выступления главы МИД Турции Хакана Фидана, один из членов украинской делегации отправил сообщение неизвестному адресату, а затем позвонил ему и включил громкую связь. Это происходило в присутствии прессы и других участников встречи. Российскую делегацию на переговорах возглавлял помощник президента Владимир Мединский. В ее состав вошли замглавы МИД России Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков и замминистра обороны Александр Фомин. Встреча в Стамбуле стала вторым раундом переговоров между Россией и Украиной в 2025 году.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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