РИАН: делегация Украины в Стамбуле подключала по телефону внешнего участника

Во время второго раунда переговоров между российской и украинской делегациями в Стамбуле представители Украины поддерживали связь с внешним участником по телефону. Переговоры между делегациями проходили второго июня в одном из залов Стамбула и длились более часа.
«Украинская делегация подключала по телефону внешнего участника», — передает корреспондент РИА Новости, присутствовавший на месте событий. В момент выступления главы МИД Турции Хакана Фидана, один из членов украинской делегации отправил сообщение неизвестному адресату, а затем позвонил ему и включил громкую связь. Это происходило в присутствии прессы и других участников встречи.
Российскую делегацию на переговорах возглавлял помощник президента Владимир Мединский. В ее состав вошли замглавы МИД России Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков и замминистра обороны Александр Фомин. Встреча в Стамбуле стала вторым раундом переговоров между Россией и Украиной в 2025 году.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.