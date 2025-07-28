«Аэрофлот» обратился к пассажирам, чьи рейсы попали под отмену

«Аэрофлот»: возврат билетов будет возможен только после восстановления сервисов
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«Аэрофлот» попросил пассажиров отмененных рейсов не пребывать в аэропорт
«Аэрофлот» попросил пассажиров отмененных рейсов не пребывать в аэропорт Фото:
новость из сюжета
Массовые сбои у «Аэрофлота», десятки рейсов отменены

Возврат денежных средств и переоформление билетов для пассажиров отмененных рейсов будет возможен только после возобновления работы сервисов авиакомпании. Об этом сообщили в пресс-службе «Аэрофлота».

«Уважаемые пассажиры, обращаем внимание, что возможность оформления возврата денежных средств и переоформления билетов будет доступна после возобновления работы сервисов авиакомпании», — говорится в telegram-канале авиакомпании.

В компании сообщили, что в Шереметьево переоформление билетов сейчас возможно лишь для отдельных категорий пассажиров: групп с детьми, несовершеннолетних без сопровождения, людей с ограниченными возможностями, участников СВО и транзитных пассажиров. Пассажирам отмененных рейсов рекомендуют не приезжать в аэропорт до возобновления работы сервисов.

В компании добавили, что статус рейса можно узнать на онлайн-табло аэропортов по всей маршрутной сети перевозчика, а при вылете из Москвы — на сайте аэропорта Шереметьево. С полуночи до полудня 28 июля «Аэрофлот» выполнил 76 рейсов из 123 запланированных в расписании в /из Шереметьево.

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Возврат денежных средств и переоформление билетов для пассажиров отмененных рейсов будет возможен только после возобновления работы сервисов авиакомпании. Об этом сообщили в пресс-службе «Аэрофлота». «Уважаемые пассажиры, обращаем внимание, что возможность оформления возврата денежных средств и переоформления билетов будет доступна после возобновления работы сервисов авиакомпании», — говорится в telegram-канале авиакомпании. В компании сообщили, что в Шереметьево переоформление билетов сейчас возможно лишь для отдельных категорий пассажиров: групп с детьми, несовершеннолетних без сопровождения, людей с ограниченными возможностями, участников СВО и транзитных пассажиров. Пассажирам отмененных рейсов рекомендуют не приезжать в аэропорт до возобновления работы сервисов. В компании добавили, что статус рейса можно узнать на онлайн-табло аэропортов по всей маршрутной сети перевозчика, а при вылете из Москвы — на сайте аэропорта Шереметьево. С полуночи до полудня 28 июля «Аэрофлот» выполнил 76 рейсов из 123 запланированных в расписании в /из Шереметьево.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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