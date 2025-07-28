«Аэрофлот» обратился к пассажирам, чьи рейсы попали под отмену

Возврат денежных средств и переоформление билетов для пассажиров отмененных рейсов будет возможен только после возобновления работы сервисов авиакомпании. Об этом сообщили в пресс-службе «Аэрофлота».
«Уважаемые пассажиры, обращаем внимание, что возможность оформления возврата денежных средств и переоформления билетов будет доступна после возобновления работы сервисов авиакомпании», — говорится в telegram-канале авиакомпании.
В компании сообщили, что в Шереметьево переоформление билетов сейчас возможно лишь для отдельных категорий пассажиров: групп с детьми, несовершеннолетних без сопровождения, людей с ограниченными возможностями, участников СВО и транзитных пассажиров. Пассажирам отмененных рейсов рекомендуют не приезжать в аэропорт до возобновления работы сервисов.
В компании добавили, что статус рейса можно узнать на онлайн-табло аэропортов по всей маршрутной сети перевозчика, а при вылете из Москвы — на сайте аэропорта Шереметьево. С полуночи до полудня 28 июля «Аэрофлот» выполнил 76 рейсов из 123 запланированных в расписании в /из Шереметьево.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.