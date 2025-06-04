Белоусов провел совещание по разминированию Курской области

Министр обороны России Андрей Белоусов провел совещание, посвященное ходу разминирования приграничных территорий в Курской области. По его словам, на сегодняшний день совместными усилиями подразделений Минобороны и МЧС удалось обезвредить большую часть опасных участков региона. Об этом сообщает пресс-служба МО РФ.
«Уже разминировано 42 тысячи гектаров территории, 11 тысяч зданий и сооружений, 768 километров дорог, обнаружено и уничтожено 443 тысячи взрывоопасных предметов. Но предстоит еще очень большая работа, которую мы должны завершить в самые сжатые сроки», — заявил Белоусов, открывая заседание.
Также глава Минобороны указал на необходимость обеспечить безопасные условия для строителей, которые приступят к восстановлению жилья и инфраструктуры. Для этого совместно с администрациями регионов сформированы списки объектов, требующих первоочередной очистки с учетом их удаленности от линии боевого соприкосновения.
В обсуждении приняли участие заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин, начальник управления президента РФ по вопросам оборонно-промышленного комплекса Виктор Евтухов, главы приграничных регионов и представители федеральных ведомств. Начальник инженерных войск ВС РФ генерал-лейтенант Юрий Ставицкий сообщил, что к работам привлечено более 1,7 тысячи специалистов. Координацию действий осуществляют представители Международного противоминного центра ВС РФ, действующие в Белгородской и Курской областях. На совещании были определены ключевые этапы и сроки дальнейшего разминирования приграничных территорий.
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