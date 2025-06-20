НАТО необходимо развивать сотрудничество с государствами Глобального Юга, иначе альянс рискует утратить свою актуальность. Такое мнение высказал министр обороны Италии Гуидо Крозетто.
«У НАТО больше нет причин существовать. Когда-то центром мира был Атлантический океан, теперь это весь мир... Если НАТО была рождена, чтобы обеспечивать мир и взаимную оборону, она должна стать организацией, которая берет на себя эту задачу, общаясь с Глобальным Югом и становясь чем-то принципиально иным», — передает слова министра газета Fatto Quotidiano.
Глава Минобороны Италии также указал на то, что альянс должен стать организацией, способной поддерживать безопасность на принципах, которые одинаково применимы ко всем странам. Крозетто подчеркнул, что прежний фокус на США и Европе больше не отражает реальное распределение силы и влияния в мире.
Ранее эксперты и представители России неоднократно указывали на то, что расширение НАТО и вовлеченность организации в конфликт на Украине усилили напряженность в международных отношениях. По мнению ряда аналитиков, альянс утратил роль посредника и стал участником противостояния, что вызвало критику его традиционной политики и призывы к реформированию для учета интересов других регионов мира.
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