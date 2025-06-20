Языковой вопрос на Украине нужно решать без излишней публичности и саморекламы. Об этом сообщил Александр Завальский, претендующий на пост уполномоченного по защите государственного языка Украины.
Как написал Завальский на своей странице в одной из соцсетей решение языкового вопроса необходимо проводить «без лишнего шума и пиара». Украинский политик подчеркнул, что для эффективного продвижения украинского языка необходим взвешенный подход, который не вызывает общественного резонанса и не создает дополнительных конфликтов.
По оценке Завальского, в настоящее время социологами уже предложена концепция, предусматривающая поэтапный план по укреплению позиций украинского языка. Кандидат отметил, что выступает за восстановление статуса украинского языка как ключевого элемента государственной политики.
Ранее президент России Владимир Путин в ходе выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) заявил, что Украина наша в контексте единства русского и украинского народов. Несмотря на это, Москва никогда не ставила под сомнение право украинского народа на самостоятельность. Путин также выразил мнение, что происходящее на Украине является трагедией, ответственность за которую он возложил на западные страны.
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