Около десяти стран ЕС хотят отменить правило единогласия для обхода вето Венгрии на вступление Украины в союз

Politico: ЕС хочет обойти вето Венгрии на вступление Украины
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ряд стран ЕС выступают за обход вето Венгрии по Украине
Ряд стран ЕС выступают за обход вето Венгрии по Украине Фото:

Около десяти стран Европейского союза выступили за пересмотр правила единогласия при проведении переговоров о вступлении новых государств, чтобы обойти вето Венгрии на Украину. Об этом сообщает издание Politico.

«Около десятка стран хотят изменить правила ЕС таким образом, чтобы для начала нового раунда переговоров о вступлении в ЕС, этапе, на котором Киев и Кишинев находятся, требовалось только взвешенное большинство, а не полный состав из 27 государств», — говорится в публикации издания. При этом единогласие по-прежнему будет необходимо только в начале и в финале процедуры вступления.

Венгерские власти намерены заблокировать рассмотрение вопроса о вступлении Украины в Европейский союз. Об этом сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто по итогам неформальной встречи глав МИД стран ЕС, прошедшей в Копенгагене.

В течение последних месяцев Будапешт последовательно выражает несогласие с ускоренным рассмотрением заявки Киева на членство в Евросоюзе. Украина была признана кандидатом на вступление в ЕС в июне 2022 года, а решение о начале переговорного процесса было принято Советом Евросоюза в декабре 2023 года.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Около десяти стран Европейского союза выступили за пересмотр правила единогласия при проведении переговоров о вступлении новых государств, чтобы обойти вето Венгрии на Украину. Об этом сообщает издание Politico. «Около десятка стран хотят изменить правила ЕС таким образом, чтобы для начала нового раунда переговоров о вступлении в ЕС, этапе, на котором Киев и Кишинев находятся, требовалось только взвешенное большинство, а не полный состав из 27 государств», — говорится в публикации издания. При этом единогласие по-прежнему будет необходимо только в начале и в финале процедуры вступления. Венгерские власти намерены заблокировать рассмотрение вопроса о вступлении Украины в Европейский союз. Об этом сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто по итогам неформальной встречи глав МИД стран ЕС, прошедшей в Копенгагене. В течение последних месяцев Будапешт последовательно выражает несогласие с ускоренным рассмотрением заявки Киева на членство в Евросоюзе. Украина была признана кандидатом на вступление в ЕС в июне 2022 года, а решение о начале переговорного процесса было принято Советом Евросоюза в декабре 2023 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...