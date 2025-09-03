Около десяти стран Европейского союза выступили за пересмотр правила единогласия при проведении переговоров о вступлении новых государств, чтобы обойти вето Венгрии на Украину. Об этом сообщает издание Politico.
«Около десятка стран хотят изменить правила ЕС таким образом, чтобы для начала нового раунда переговоров о вступлении в ЕС, этапе, на котором Киев и Кишинев находятся, требовалось только взвешенное большинство, а не полный состав из 27 государств», — говорится в публикации издания. При этом единогласие по-прежнему будет необходимо только в начале и в финале процедуры вступления.
Венгерские власти намерены заблокировать рассмотрение вопроса о вступлении Украины в Европейский союз. Об этом сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто по итогам неформальной встречи глав МИД стран ЕС, прошедшей в Копенгагене.
В течение последних месяцев Будапешт последовательно выражает несогласие с ускоренным рассмотрением заявки Киева на членство в Евросоюзе. Украина была признана кандидатом на вступление в ЕС в июне 2022 года, а решение о начале переговорного процесса было принято Советом Евросоюза в декабре 2023 года.
