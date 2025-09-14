В поселке Путилково Московской области на Сходненской улице вспыхнул пожар на строящейся автомобильной парковке. Сообщается о возгорании, охватившем почти всю территорию объекта. На место происшествия выехали экстренные службы. Об этом сообщает администрация подмосковного Красногорска. В настоящий момент на место направлены пять пожарных бригад.
«Пять пожарных расчетов с автолестницей направлены к месту пожара в помещении недостроенного паркинга в микрорайоне Путилково. Обстоятельства произошедшего уточняются», — уточнили в администрации Красногорска. Именно к этому городскому округу принадлежит Путилково. Предварительно, о пострадавших не сообщается.
Очевидцы происшествия также отмечали, что пламя быстро распространилось по строительной площадке. На кадрах, опубликованных в telegram-каналах, видно, как густой дым поднимается над районом Новотушинской.
Это уже второй крупный пожар в Московской области за последнее время: ранее, в поселке Некрасовский Дмитровского округа, огонь охватил мебельный склад площадью более 500 квадратных метров, а из-за сильного задымления пожар был виден даже из соседних районов. Тогда спасателям удалось оперативно локализовать возгорание и эвакуировать лошадей из находящейся рядом конюшни.
