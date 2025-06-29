Суд освободил Нетаньяху от дачи показаний по делу о коррупции

Окружной суд Иерусалима частично удовлетворил ходатайство защиты премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, освободив его от дачи показаний по делам о коррупции на неделю. Об этом сообщил израильский портал Ynet.
«В свете предоставленных объяснений мы частично удовлетворяем запрос и на данном этапе отменяем даты показаний Нетаньяху, запланированные на 30 июня и 2 июля», — цитирует издание постановление суда. Решение было принято на закрытом заседании, созванном по просьбе премьера.
На заседании присутствовали глава управления разведки Генштаба армии Шломи Биндер и директор спецслужбы «Моссад» Давид Барнеа, чьи объяснения, вероятно, повлияли на решение суда. По данным телерадиокомпании Kan, вопрос о предоставлении второй недели отсрочки, запрошенной защитой, будет рассмотрен позже.
Адвокаты Нетаньяху в четверг, 27 июня, подали ходатайство об отсрочке показаний на две недели, мотивируя это эскалацией конфликта с Ираном и необходимостью премьера сосредоточиться на вопросах безопасности, включая войну в секторе Газа и освобождение заложников. Нетаньяху обвиняется во взяточничестве, мошенничестве и злоупотреблении общественным доверием по трем делам, предъявленным генпрокурором Израиля 21 ноября 2019 года. Обвинительные заключения были переданы в суд 28 января 2020 года, но премьер неоднократно отвергал все обвинения.
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