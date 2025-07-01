Россиянин, защищавший аэродром под Иркутском от атаки дронов, отправился в армию

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Отбивавшего атаку дронов под Иркутском россиянина наградили при отправке в армию
Отбивавшего атаку дронов под Иркутском россиянина наградили при отправке в армию Фото:

Россиянин Сергей Миронов, который в начале июня принимал участие в отражении атаки беспилотников на военный аэродром в Иркутской области, отправился служить в армию. Об этом сообщает региональное отделение «Народного фронта». По информации организации, 21-летнего выпускника колледжа наградили знаком «Команда Путина» прямо в призывном пункте.

«Все мы — защитники своей Родины, все мы защищаем свой дом. Наше дело служить и жить, зная, что мы созданы для того, чтобы защищать свой очаг, свою семью, свой народ», — отметил Миронов, выступая перед другими призывниками. Цитату приводит News.ru.

Сергей рассказал, что в тот день, когда на аэродром получили удар вражеские БПЛА, он занимался ремонтом забора дяди своей девушки в поселке Новомальтинске. Первоначально Миронов подумал, что это работа МЧС по тушению пожаров, однако быстро все осознал, когда количество дронов увеличилось и раздались взрывы.

Вместе с сельчанами Миронов организовал защиту от беспилотников. У соседа оказалось ружье, из которого им удалось сбить несколько дронов. В результате атаки возник пожар, и местные жители объединились, чтобы тушить огонь и спасать свои дома.

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Россиянин Сергей Миронов, который в начале июня принимал участие в отражении атаки беспилотников на военный аэродром в Иркутской области, отправился служить в армию. Об этом сообщает региональное отделение «Народного фронта». По информации организации, 21-летнего выпускника колледжа наградили знаком «Команда Путина» прямо в призывном пункте. «Все мы — защитники своей Родины, все мы защищаем свой дом. Наше дело служить и жить, зная, что мы созданы для того, чтобы защищать свой очаг, свою семью, свой народ», — отметил Миронов, выступая перед другими призывниками. Цитату приводит News.ru. Сергей рассказал, что в тот день, когда на аэродром получили удар вражеские БПЛА, он занимался ремонтом забора дяди своей девушки в поселке Новомальтинске. Первоначально Миронов подумал, что это работа МЧС по тушению пожаров, однако быстро все осознал, когда количество дронов увеличилось и раздались взрывы. Вместе с сельчанами Миронов организовал защиту от беспилотников. У соседа оказалось ружье, из которого им удалось сбить несколько дронов. В результате атаки возник пожар, и местные жители объединились, чтобы тушить огонь и спасать свои дома.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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