Россиянин, защищавший аэродром под Иркутском от атаки дронов, отправился в армию

Россиянин Сергей Миронов, который в начале июня принимал участие в отражении атаки беспилотников на военный аэродром в Иркутской области, отправился служить в армию. Об этом сообщает региональное отделение «Народного фронта». По информации организации, 21-летнего выпускника колледжа наградили знаком «Команда Путина» прямо в призывном пункте.
«Все мы — защитники своей Родины, все мы защищаем свой дом. Наше дело служить и жить, зная, что мы созданы для того, чтобы защищать свой очаг, свою семью, свой народ», — отметил Миронов, выступая перед другими призывниками. Цитату приводит News.ru.
Сергей рассказал, что в тот день, когда на аэродром получили удар вражеские БПЛА, он занимался ремонтом забора дяди своей девушки в поселке Новомальтинске. Первоначально Миронов подумал, что это работа МЧС по тушению пожаров, однако быстро все осознал, когда количество дронов увеличилось и раздались взрывы.
Вместе с сельчанами Миронов организовал защиту от беспилотников. У соседа оказалось ружье, из которого им удалось сбить несколько дронов. В результате атаки возник пожар, и местные жители объединились, чтобы тушить огонь и спасать свои дома.
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