Оренбургский суд арестовал азербайджанского вора в законе

В Оренбурге арестован «вор в законе» — 39-летний Заур Шипилов, более известный как Заур Нахичеванский или Талыбов. Он считается одним из наиболее известных представителей азербайджанской криминальной среды в России.
«Суд в Оренбурге арестовал „влиятельного азербайджанского авторитета“ Заура Нахичеванского (Шипилова)», — пишет местное издание «Оренбург медиа». Мероприятия по задержанию прошли в Московской и Оренбургской областях. Перед этим, в элитном коттеджном поселке Гринфилд на Новой Риге, был задержан еще один влиятельный криминальный деятель — Вагиф Сулейманов, известный как Дипломат или Вагиф Бакинский.
Во время задержания Заур Шипилов отказался подтверждать свой статус «вора в законе» на камеру, а Вагиф Сулейманов не стал отвечать на вопросы правоохранителей. В отношении Шипилова возбуждено уголовное дело по статье о занятии высшего положения в преступной иерархии.
Заур Шипилов родился в Оренбурге в 1985 году. Его отец — Байрам Талыбов, также был известным азербайджанским криминальным авторитетом. В 2006 году Байрам Талыбов был убит в Москве вместе с другим «вором в законе» — Хикметом Мухтаровым. Долгое время Заур Нахичеванский проживал в Турции, где в 27 лет был «коронован» как «вор в законе». В 2015 году он был задержан в Москве с крупной партией героина, после чего провел три года в заключении и вышел на свободу в 2018 году.
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