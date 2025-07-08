О каких болезнях могут говорить «трясущиеся ручки» Аллы Пугачевой: мнение врача

Российская певица Алла Пугачева призналась, что у нее трясутся руки. Это выяснилось, когда муж артистки Максим Галкин (признан иноагентом в РФ) попросил поснимать процесс приготовления завтрака на телефон. В беседе с URA.RU врач-невролог Елена Мирошник рассказала, что это может быть признаками разных заболеваний, в том числе — болезни Паркинсона, склероза, заболеваний щитовидной железы или последствий инсульта
«Для начала скажу, что тремор — это непроизвольное ритмичное движение, которое сопровождается колебаниями рук. Этот симптом может вызывать беспокойство и затруднения в повседневной жизни», — заявила эксперт.
Она отметила, что в пожилом возрасте чаще всего возникает патологический тремор. Это дрожь при болезни Паркинсона, которая начинается с одной руки и может сопровождаться другими симптомами, такими, как замедленность движения и ригидность. Со временем Паркинсон может переходить и на вторую сторону тела.
«Также может быть эссенциальный тремор. Но это скорее, наследственное заболевание. Этиология его не известна. Он усиливается при волнении и при выполнении различных действий при повышенной физической нагрузке», — заявил специалист.
Дрожание рук может быть при множественном склерозе и при заболеваниях щитовидной железы, например, при гипертиреозе. Повышенная активность щитовидной железы приводит к тремору. Причиной тремора также могут быть неврологические расстройства, которые вызваны травмами головы или инсультом.
«Есть также возрастные сосудистые заболевания. Если мы говорим о последствиях инсульта, о каком-то длительном сосудистом анамнезе, то также может на этом фоне возникать тремор в руках. Он будет двухсторонним», — рассказала специалист.
Врач-невролог советует обратиться к врачу, если тремор не проходит и становится постоянным. Также помощь медиков понадобится, если тремор сопровождается слабостью, онемением, головокружением или изменениями в координации движений.
«Если тремор мешает выполнению повседневных задач, например, при приеме пищи или письме, следует обратиться сразу к врачу. Если замечены изменения в треморе и он стал более интенсивным или же начался в другой руке. Здесь важно внимательно относиться к своему здоровью», — посоветовала невролог.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.