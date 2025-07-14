Задержаны лжеполицейские, похитившие директора стройкомпании

Нарушителей, которые представились полицейскими и похитили гендиректора строительной компании в Мурино задержали в Красногвардейском районе. Об этом сообщает телеканал «78».
«Лжеполицейских, похитивших гендиректора строительной компании в Мурино, задержали в Красногвардейском районе», — пишет телеканал в своем telegram-канале. Также сообщается, что потерпевший жив и будет давать показания.
Ранее похитители, которые представились сотрудниками уголовного розыска и подтвердили это фальшивым удостоверением, подошли к припаркованному авто. В нем находился гендиректор строительной компании, которого вытащили из машины и увезли.
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