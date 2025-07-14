Задержаны лжеполицейские, похитившие директора стройкомпании

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Лжеполицейских задержали в Красногвардейском районе, сообщает телеканал «78»
Лжеполицейских задержали в Красногвардейском районе, сообщает телеканал «78» Фото:

Нарушителей, которые представились полицейскими и похитили гендиректора строительной компании в Мурино задержали в Красногвардейском районе. Об этом сообщает телеканал «78».

«Лжеполицейских, похитивших гендиректора строительной компании в Мурино, задержали в Красногвардейском районе», — пишет телеканал в своем telegram-канале. Также сообщается, что потерпевший жив и будет давать показания.

Ранее похитители, которые представились сотрудниками уголовного розыска и подтвердили это фальшивым удостоверением, подошли к припаркованному авто. В нем находился гендиректор строительной компании, которого вытащили из машины и увезли.

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Нарушителей, которые представились полицейскими и похитили гендиректора строительной компании в Мурино задержали в Красногвардейском районе. Об этом сообщает телеканал «78». «Лжеполицейских, похитивших гендиректора строительной компании в Мурино, задержали в Красногвардейском районе», — пишет телеканал в своем telegram-канале. Также сообщается, что потерпевший жив и будет давать показания. Ранее похитители, которые представились сотрудниками уголовного розыска и подтвердили это фальшивым удостоверением, подошли к припаркованному авто. В нем находился гендиректор строительной компании, которого вытащили из машины и увезли.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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