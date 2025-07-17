Захарова: многонациональные силы на Украине будут законной целью для России

Россия расценивает появление иностранных военных формирований на Украине под любым флагом как подготовку к интервенции и будет считать их законной военной целью. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Мы неоднократно заявляли об абсолютно неприемлемости размещения на Украине подразделений вооруженных сил других государств под любым вкладом. Расцениваем это как подготовку иностранной интервенции. Будем рассматривать такие так называемые „многонациональные силы“ в качестве законной военной цели», — сказала Захарова во время брифинга. Трансляция велась на телеканале «Россия-24».
Поводом для заявления стали итоги саммита стран, поддерживающих Украину. Ранее сообщалось, что штаб-квартира «коалиции желающих» по оказанию военной помощи Киеву будет размещена в Париже, а затем переместится в Лондон.
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