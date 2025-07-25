По 65 млрд рублей за каждый иск: суд Москвы запретил Google судиться с Россией в США

Арбитраж Москвы запретил Google судиться с Россией в США
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Арбитражный суд Москвы запретил Google Ireland Limited взыскивать долги с ООО «Гугл»
Арбитражный суд Москвы запретил Google Ireland Limited взыскивать долги с ООО «Гугл» Фото:

Арбитражный суд Москвы запретил компании Google Ireland Limited продолжать судебные разбирательства в судах США по вопросам, связанным с банкротством российского ООО «Гугл». В случае нарушения запрета за каждый такой процесс с ирландского офиса Google могут взыскать по 65,08 млрд рублей.

Суд объяснил свою позицию тем, что Google Ireland Limited, несмотря на ранее введенный запрет, продолжила разбирательство в Окружном суде США по Северному округу Калифорнии. По мнению суда, исполнение решений иностранных арбитражей до завершения рассмотрения дела в России может привести к убыткам для российского представительства корпорации. «Это фактически лишит ООО „Гугл“ возможности осуществлять законную деятельность по банкротству», — говорится в определении суда. В итоге, если иностранная компания будет судиться с российской «дочкой», то за каждый процесс Google обязан платить по 65,08 млрд рублей, сообщают «Ведомости».

Конкурсный управляющий ООО «Гугл» Валерий Таляровский, в свою очередь, сообщил, что зарубежный офис Google настаивал на рассмотрении споров не в российском арбитраже, а в иностранном. Однако, по его словам, это невозможно из-за западных санкций и позиции самой корпорации. Кроме того, вопросы оспаривания сделок по банкротным основаниям и привлечения к субсидиарной ответственности, по его словам, относятся к исключительной компетенции государственных судов РФ.

В январе столичный арбитраж уже вводил обеспечительные меры против Google Ireland Limited, запретив ей участвовать в разбирательствах по этому делу в Калифорнии. Такое решение было принято после обращения американской стороны с требованием запретить российской компании участвовать в процессе о банкротстве.

ООО «Гугл» запустило процедуру банкротства в 2022 году. Это произошло после того, как российские суды несколько раз оштрафовали компанию за неудаление запрещенного контента.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Арбитражный суд Москвы запретил компании Google Ireland Limited продолжать судебные разбирательства в судах США по вопросам, связанным с банкротством российского ООО «Гугл». В случае нарушения запрета за каждый такой процесс с ирландского офиса Google могут взыскать по 65,08 млрд рублей. Суд объяснил свою позицию тем, что Google Ireland Limited, несмотря на ранее введенный запрет, продолжила разбирательство в Окружном суде США по Северному округу Калифорнии. По мнению суда, исполнение решений иностранных арбитражей до завершения рассмотрения дела в России может привести к убыткам для российского представительства корпорации. «Это фактически лишит ООО „Гугл“ возможности осуществлять законную деятельность по банкротству», — говорится в определении суда. В итоге, если иностранная компания будет судиться с российской «дочкой», то за каждый процесс Google обязан платить по 65,08 млрд рублей, сообщают «Ведомости». Конкурсный управляющий ООО «Гугл» Валерий Таляровский, в свою очередь, сообщил, что зарубежный офис Google настаивал на рассмотрении споров не в российском арбитраже, а в иностранном. Однако, по его словам, это невозможно из-за западных санкций и позиции самой корпорации. Кроме того, вопросы оспаривания сделок по банкротным основаниям и привлечения к субсидиарной ответственности, по его словам, относятся к исключительной компетенции государственных судов РФ. В январе столичный арбитраж уже вводил обеспечительные меры против Google Ireland Limited, запретив ей участвовать в разбирательствах по этому делу в Калифорнии. Такое решение было принято после обращения американской стороны с требованием запретить российской компании участвовать в процессе о банкротстве. ООО «Гугл» запустило процедуру банкротства в 2022 году. Это произошло после того, как российские суды несколько раз оштрафовали компанию за неудаление запрещенного контента.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...