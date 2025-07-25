По 65 млрд рублей за каждый иск: суд Москвы запретил Google судиться с Россией в США

Арбитражный суд Москвы запретил компании Google Ireland Limited продолжать судебные разбирательства в судах США по вопросам, связанным с банкротством российского ООО «Гугл». В случае нарушения запрета за каждый такой процесс с ирландского офиса Google могут взыскать по 65,08 млрд рублей.
Суд объяснил свою позицию тем, что Google Ireland Limited, несмотря на ранее введенный запрет, продолжила разбирательство в Окружном суде США по Северному округу Калифорнии. По мнению суда, исполнение решений иностранных арбитражей до завершения рассмотрения дела в России может привести к убыткам для российского представительства корпорации. «Это фактически лишит ООО „Гугл“ возможности осуществлять законную деятельность по банкротству», — говорится в определении суда. В итоге, если иностранная компания будет судиться с российской «дочкой», то за каждый процесс Google обязан платить по 65,08 млрд рублей, сообщают «Ведомости».
Конкурсный управляющий ООО «Гугл» Валерий Таляровский, в свою очередь, сообщил, что зарубежный офис Google настаивал на рассмотрении споров не в российском арбитраже, а в иностранном. Однако, по его словам, это невозможно из-за западных санкций и позиции самой корпорации. Кроме того, вопросы оспаривания сделок по банкротным основаниям и привлечения к субсидиарной ответственности, по его словам, относятся к исключительной компетенции государственных судов РФ.
В январе столичный арбитраж уже вводил обеспечительные меры против Google Ireland Limited, запретив ей участвовать в разбирательствах по этому делу в Калифорнии. Такое решение было принято после обращения американской стороны с требованием запретить российской компании участвовать в процессе о банкротстве.
ООО «Гугл» запустило процедуру банкротства в 2022 году. Это произошло после того, как российские суды несколько раз оштрафовали компанию за неудаление запрещенного контента.
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