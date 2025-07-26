Депутат ГД оправдала зарплаты российских футболистов

Роднина: футболисты много трудятся, чтобы получать высокие зарплаты
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По мнению Родниной, зарплаты российских футболистов оправданы их непростым трудом
По мнению Родниной, зарплаты российских футболистов оправданы их непростым трудом Фото:

Зарплаты росийских футболистов обсуждают те, кто не знает, каким тяжелым этот вид спорта может быть. С таким мнением выступила трехкратная олимпийская чемпионка депутат Госдумы РФ Ирина Роднина.

«У кого есть мнение, что футболисты незаслуженно много получают, тот пускай это и обсуждает. Как правило обсуждают те, кто не знает, что это за труд и какие нагрузки», — сказала Роднина в разговоре с корреспондентом Sport24.

Ранее стало известно, что Россия сможет вновь принять участие в международных турнирах после окончания СВО. Об этом сообщил бывший премьер-министр РФ, член совета директоров и председатель консультативного совета московского футбольного клуба «Динамо» Сергей Степашин. По его словам, к такому развитию событий готовы как ФИФА, так и УЕФА.

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Зарплаты росийских футболистов обсуждают те, кто не знает, каким тяжелым этот вид спорта может быть. С таким мнением выступила трехкратная олимпийская чемпионка депутат Госдумы РФ Ирина Роднина. «У кого есть мнение, что футболисты незаслуженно много получают, тот пускай это и обсуждает. Как правило обсуждают те, кто не знает, что это за труд и какие нагрузки», — сказала Роднина в разговоре с корреспондентом Sport24. Ранее стало известно, что Россия сможет вновь принять участие в международных турнирах после окончания СВО. Об этом сообщил бывший премьер-министр РФ, член совета директоров и председатель консультативного совета московского футбольного клуба «Динамо» Сергей Степашин. По его словам, к такому развитию событий готовы как ФИФА, так и УЕФА.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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