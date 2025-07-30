Суд продлил арест внучке экс-мэра Самары по делу об убийстве

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Арест продлен до 2 октября
Арест продлен до 2 октября Фото:

Самарский районный суд продлил до 2 октября содержание под стражей внучке экс-мэра Самары Екатерине Тарховой, обвиняемой в убийстве своего деда Виктора Тархова — и его супруги. Об этом рассказали в суде.

«Мера пресечения продлена по 2 октября», — передает решение суда РИА Новости. По версии следствия, преступление было совершено группой лиц, включая находящихся в международном розыске Светлану и Дмитрия Метревели.

Обвиняемые отравили пожилую пару, заморозили тела азотом, расчленили и оставили останки в мусорных контейнерах. Тархова ранее дала признательные показания и также обвиняется в мошенничестве с имуществом жертв. Еще одной фигуранткой по делу о мошенничестве стала 78-летняя Таисия Киселева, которая находится под домашним арестом.

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Самарский районный суд продлил до 2 октября содержание под стражей внучке экс-мэра Самары Екатерине Тарховой, обвиняемой в убийстве своего деда Виктора Тархова — и его супруги. Об этом рассказали в суде. «Мера пресечения продлена по 2 октября», — передает решение суда РИА Новости. По версии следствия, преступление было совершено группой лиц, включая находящихся в международном розыске Светлану и Дмитрия Метревели. Обвиняемые отравили пожилую пару, заморозили тела азотом, расчленили и оставили останки в мусорных контейнерах. Тархова ранее дала признательные показания и также обвиняется в мошенничестве с имуществом жертв. Еще одной фигуранткой по делу о мошенничестве стала 78-летняя Таисия Киселева, которая находится под домашним арестом.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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