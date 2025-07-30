Суд продлил арест внучке экс-мэра Самары по делу об убийстве

Самарский районный суд продлил до 2 октября содержание под стражей внучке экс-мэра Самары Екатерине Тарховой, обвиняемой в убийстве своего деда Виктора Тархова — и его супруги. Об этом рассказали в суде.
«Мера пресечения продлена по 2 октября», — передает решение суда РИА Новости. По версии следствия, преступление было совершено группой лиц, включая находящихся в международном розыске Светлану и Дмитрия Метревели.
Обвиняемые отравили пожилую пару, заморозили тела азотом, расчленили и оставили останки в мусорных контейнерах. Тархова ранее дала признательные показания и также обвиняется в мошенничестве с имуществом жертв. Еще одной фигуранткой по делу о мошенничестве стала 78-летняя Таисия Киселева, которая находится под домашним арестом.
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