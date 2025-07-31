Минздрав в разы увеличил сроки лечения распространенной болезни

Минздрав предложил продлить срок лечения повышенного давления
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В России вскоре расширят список процедур при лечении повышенного давления
В России вскоре расширят список процедур при лечении повышенного давления Фото:

В Минздраве России предложили продлить среднюю продолжительность лечения повышенного артериального давления с 10 дней до одного года. Представлен соответствующий проект приказа.

Министерство собирается утвердить новые стандарты медпомощи при артериальной гипертензии и гипертоническом кризе. Комплекс обследований при данных диагнозах будет дополнен анализом крови на общий белок и билирубин, рентгенографией органов грудной клетки, УЗИ органов брюшной полости, исследованием активности печеночных ферментов (АЛТ и АСТ) и прочими исследованиями.

При обновлении стандартов лечения предусматривается существенное расширение перечня обязательных диагностических процедур для пациентов с гипертонией, что может увеличить срок лечения с 10 дней до 12 месяцев. Соответствующий проект приказа размещен на портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно проекту, для пациентов в стационаре планируется ежедневный осмотр кардиолога с обязательным привлечением среднего и младшего медицинского персонала. Новый стандарт также уточняет порядок проведения лабораторных и инструментальных исследований, а также консультаций узких специалистов. Практику расширенного липидного профиля — анализов на общий холестерин, ЛПВП, ЛПНП и триглицериды — планируется сохранить для всех пациентов с диагнозом артериальная гипертензия.

В Минздраве напомнили, что сердечно-сосудистые заболевания остаются основной причиной смертности и инвалидности в России. Новые стандарты разработаны с учетом актуальных рекомендаций экспертов и международной практики.

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В Минздраве России предложили продлить среднюю продолжительность лечения повышенного артериального давления с 10 дней до одного года. Представлен соответствующий проект приказа. Министерство собирается утвердить новые стандарты медпомощи при артериальной гипертензии и гипертоническом кризе. Комплекс обследований при данных диагнозах будет дополнен анализом крови на общий белок и билирубин, рентгенографией органов грудной клетки, УЗИ органов брюшной полости, исследованием активности печеночных ферментов (АЛТ и АСТ) и прочими исследованиями. При обновлении стандартов лечения предусматривается существенное расширение перечня обязательных диагностических процедур для пациентов с гипертонией, что может увеличить срок лечения с 10 дней до 12 месяцев. Соответствующий проект приказа размещен на портале проектов нормативных правовых актов. Согласно проекту, для пациентов в стационаре планируется ежедневный осмотр кардиолога с обязательным привлечением среднего и младшего медицинского персонала. Новый стандарт также уточняет порядок проведения лабораторных и инструментальных исследований, а также консультаций узких специалистов. Практику расширенного липидного профиля — анализов на общий холестерин, ЛПВП, ЛПНП и триглицериды — планируется сохранить для всех пациентов с диагнозом артериальная гипертензия. В Минздраве напомнили, что сердечно-сосудистые заболевания остаются основной причиной смертности и инвалидности в России. Новые стандарты разработаны с учетом актуальных рекомендаций экспертов и международной практики.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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