Минздрав в разы увеличил сроки лечения распространенной болезни

В Минздраве России предложили продлить среднюю продолжительность лечения повышенного артериального давления с 10 дней до одного года. Представлен соответствующий проект приказа.
Министерство собирается утвердить новые стандарты медпомощи при артериальной гипертензии и гипертоническом кризе. Комплекс обследований при данных диагнозах будет дополнен анализом крови на общий белок и билирубин, рентгенографией органов грудной клетки, УЗИ органов брюшной полости, исследованием активности печеночных ферментов (АЛТ и АСТ) и прочими исследованиями.
При обновлении стандартов лечения предусматривается существенное расширение перечня обязательных диагностических процедур для пациентов с гипертонией, что может увеличить срок лечения с 10 дней до 12 месяцев. Соответствующий проект приказа размещен на портале проектов нормативных правовых актов.
Согласно проекту, для пациентов в стационаре планируется ежедневный осмотр кардиолога с обязательным привлечением среднего и младшего медицинского персонала. Новый стандарт также уточняет порядок проведения лабораторных и инструментальных исследований, а также консультаций узких специалистов. Практику расширенного липидного профиля — анализов на общий холестерин, ЛПВП, ЛПНП и триглицериды — планируется сохранить для всех пациентов с диагнозом артериальная гипертензия.
В Минздраве напомнили, что сердечно-сосудистые заболевания остаются основной причиной смертности и инвалидности в России. Новые стандарты разработаны с учетом актуальных рекомендаций экспертов и международной практики.
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