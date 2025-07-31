Путин ограничил максимальную длительность рассрочек

В России с 1 апреля 2026 года ограничат максимальный срок рассрочки при оплате товаров, работ, услуг и результатов интеллектуальной деятельности шестью месяцами. Соответствующий закон президент РФ Владимир Путин.
Согласно закону, лимит на сумму покупок через сервисы рассрочки без передачи данных в бюро кредитных историй установлен на уровне 50 тысяч рублей. Если сумма превышает этот порог, оператор сервиса обязан направить информацию о договоре в БКИ. Этот механизм позволит отслеживать уровень задолженности, формирующийся у потребителей в данном сегменте, а также снизить риски банкротства среди малообеспеченных граждан, разъяснили в Центробанке. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Кроме того, закон устанавливает требования к самим операторам сервисов рассрочки: ими могут быть только юридические лица, внесенные в соответствующий реестр. Операторы не вправе совмещать деятельность по предоставлению рассрочки с деятельностью некредитных финансовых организаций (за исключением микрофинансовых компаний). Если оператор не относится к банкам или МФО, минимальный размер его капитала должен составлять не менее 5 миллионов рублей. Контроль и надзор за деятельностью операторов будет осуществлять Банк России.
Законом предусмотрено, что новые правила не коснутся договоров купли-продажи или оказания услуг с рассрочкой напрямую от продавца, а также договоров в рамках исламского банкинга и обычных кредитных договоров. С 1 января 2027 года операторы сервисов рассрочки будут обязаны предоставлять отчетность в Банк России. С 1 апреля 2028 года максимальный срок рассрочки сократится до четырех месяцев.
Как объяснял председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, новая норма призвана не допустить превращения рассрочки в скрытое кредитование, когда к операторам таких сервисов не предъявляются требования, аналогичные банковским. Вице-спикер Совета Федерации Николай Журавлев ранее отмечал, что документ позволит снизить риски для потребителей, устранить возможность начисления скрытых процентов и пресечь регуляторный арбитраж.
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