Путин обратился к властям Пакистана по поводу природного бедствия

Президент России Владимир Путин обратился с соболезнованиями к руководству Пакистана в связи с тяжелыми последствиями наводнения в провинции Хайбер-Пахтунхва. Соответствующая телеграмма опубликована 15 августа на официальном сайте Кремля.
В своем обращении российский лидер подчеркнул, что Россия разделяет скорбь пакистанского народа. «Примите искренние соболезнования в связи с трагическими последствиями наводнения в провинции Хайбер-Пахтунхва. Прошу передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим в результате этого стихийного бедствия», — говорится в тексте телеграммы, размещенной на сайте Кремля.
По данным телеканала Geo TV, в результате сильных ливней и вызванных ими наводнений в Пакистане погибли как минимум 45 человек. Наибольшее число жертв зафиксировано именно в провинции Хайбер-Пахтунхва — среди погибших 10 детей. Кроме того, сообщается о разрушении жилых домов и эвакуации местного населения.
Одновременно в соседнем Афганистане из-за проливных дождей и паводков пострадали провинции Майдан, Вардак и Логар, сообщает телеканал TOLOnews. В результате стихийного бедствия там погибли четыре человека, включая троих детей, еще четыре человека получили травмы, сотни семей были вынуждены покинуть свои дома.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.