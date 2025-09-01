Введение санкций Европейского союза против Индии станет чувствительным ударом по экономике ЕС, но укрепит позиции БРИКС и ШОС. Такое мнение высказал политолог Александр Асафов. По его словам, давление Запада консолидирует страны Глобального Юга вокруг России.
«Санкции против нас сегодня, против вас завтра — здесь важен не повод, а экономическая конкуренция и желание монополизировать рынки. И здесь не важен повод, важна первопричина. А первопричина — это экономическая конкуренция и необходимость монополизировать все рынки», — пояснил Асафов для «Ленты.ру».
Поводом для санкций со стороны Запада стали связи Индии с Россией. В ответ Нью-Дели может нарастить закупки российской нефти, что дополнительно ослабит позиции ЕС. Ранее индийский МИД назвал действия Вашингтона несправедливыми.
Индия и Россия заключили соглашение о создании зоны свободной торговли, несмотря на оказываемое Соединенными Штатами давление. Этот шаг стал реакцией на требования Вашингтона ограничить экономическое сотрудничество между Москвой и Нью-Дели, а также прекратить импорт российской нефти. В настоящее время Россия, Китай и Индия формируют мощный альянс, объединяющий ведущие экономики мира.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.