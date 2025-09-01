Решение ЕС ввести санкции против Индии сыграет на руку России

Политолог Асафов: санкции ЕС против Индии укрепят БРИКС и ударят по Европе
Ранее индийский МИД назвал действия Вашингтона несправедливыми
Ранее индийский МИД назвал действия Вашингтона несправедливыми

Введение санкций Европейского союза против Индии станет чувствительным ударом по экономике ЕС, но укрепит позиции БРИКС и ШОС. Такое мнение высказал политолог Александр Асафов. По его словам, давление Запада консолидирует страны Глобального Юга вокруг России.

«Санкции против нас сегодня, против вас завтра — здесь важен не повод, а экономическая конкуренция и желание монополизировать рынки. И здесь не важен повод, важна первопричина. А первопричина — это экономическая конкуренция и необходимость монополизировать все рынки», — пояснил Асафов для «Ленты.ру».

Поводом для санкций со стороны Запада стали связи Индии с Россией. В ответ Нью-Дели может нарастить закупки российской нефти, что дополнительно ослабит позиции ЕС. Ранее индийский МИД назвал действия Вашингтона несправедливыми.

Индия и Россия заключили соглашение о создании зоны свободной торговли, несмотря на оказываемое Соединенными Штатами давление. Этот шаг стал реакцией на требования Вашингтона ограничить экономическое сотрудничество между Москвой и Нью-Дели, а также прекратить импорт российской нефти. В настоящее время Россия, Китай и Индия формируют мощный альянс, объединяющий ведущие экономики мира.

