Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал членство Украины в Евросоюзе избыточным и невозможным, предложив вместо этого стратегическое партнерство как «честную сделку». Об этом он сообщил журналистам по прибытии на саммит Европейского политического сообщества в Копенгагене.
«У нас есть идея получше: стратегическое партнерство с Украиной, потому что членство [в ЕС] будет означать, что война придет в Европейский союз. Деньги ЕС уйдут на Украину», — заявил Орбан. Трансляция велась на медиаресурсах ЕС. Отмечается, что полноправное членство Украины является чрезмерной мерой. Заключение стратегического соглашения рассматривается как справедливое решение с учетом экономических, энергетических и торговых аспектов.
Ранее Орбан обвинил Брюссель в сознательном провоцировании военного конфликта вокруг ситуации на Украине. По словам венгерского премьер-министра, Европейский союз активно продвигает милитаристскую повестку, в том числе за счет финансирования поставок вооружения и ускоренного рассмотрения заявки Киева на вступление в ЕС. Он подчеркнул, что действия Евросоюза по выделению средств на закупку оружия свидетельствуют о стремлении Брюсселя к эскалации конфликта.
