Вырастет ли пророссийское крыло в Европе: что готовят выборы в Чехии

В Чехии 3 и 4 октября пройдут выборы в Палату депутатов (нижнюю палату) парламента. Опросы показывают, что основным претендентом на победу является движение ANO («Акция недовольных граждан»). Лидером движения является бывший премьер-министр Чехии, миллиардер Андрей Бабиш. Рейтинг движения стабильно превышает 30%, обеспечивая партии от 66 до 75 мест в парламенте при необходимом большинстве в 101 мандат.
По прогнозам, итоги голосования могут радикально изменить внешнеполитический курс страны. Аналитики подчеркивают, что потенциальный приход к власти Бабиша и его союзников может привести к смене внешнеполитического вектора Чехии. О том, какие изменения могут быть в политике страны — в материале URA.RU.
За политическое движение ANO отдали голоса 31,1% респондентов
Партии парламентской оппозиции могут получить 52,3% голосов на выборах в Палату депутатов Чехии. Об этом сообщает социологическое агентство STEM по итогам масштабного опроса граждан страны. Оппозиционные силы способны завоевать 120 из 200 мест в нижней палате парламента. Основную поддержку среди избирателей получило движение ANO («Акция недовольных граждан»). За эту партию готовы отдать голоса 31,1% респондентов. Второй по популярности стала правая партия SPD («Свобода и прямая демократия») с результатом 13,2%.
В опросе, проведенном с 17 июля по 5 августа 2025 года, приняли участие 1 551 человек из разных социальных слоев. Исследование показало, что рейтинг ANO снизился на 0,4% по сравнению с предыдущим замером от 3 августа, а поддержка SPD уменьшилась на 0,6%.
Бабиш не замечен в симпатиях к России. Однако он уверен, что с Москвой нужно договариваться в вопросе конфликта на Украине. Политик также считается сторонником отказа от «слепого курса» Евросоюза, он способен развернуть курс Чехии на Восток.
Сценарий №1: поставки боеприпасов для ВСУ могут прекратиться
Чехия может прекратить поставки боеприпасов для ВСУ в случае победы оппозиционного движения ANO на предстоящих парламентских выборах. Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на заявления представителей партии и источники в чешском парламенте. Сейчас Чехия координирует закупку и отправку боеприпасов для Украины, привлекая к этому процессу партнеров из стран ЕС и НАТО.
Политика движения подразумевает возможность как полного прекращения военной поддержки Киева, так и передачи ответственности за поставки боеприпасов структурам НАТО. Причиной такого шага партия называет необходимость концентрации на собственных экономических вопросах.
Сценарций №2: Бабиш не будет прекращать помощь Киеву, а уменьшит ее
Андрей Бабиш н предлагает более сдержанный подход в помощи Киеву. Бабиш не призывает к полному прекращению поддержки Украины, но критикует нынешние объемы военной помощи. Его политика должна быть ориентирована, прежде всего, на национальные интересы, а не на требования Брюсселя.
За последние годы внешнеполитический курс Чехии претерпел значительные изменения. В период премьерства Бабиша (2017-2021) отношения с Москвой резко ухудшились, несмотря на его прежние заявления о необходимости укрепления контактов с Россией. С приходом к власти Петра Фиалы Чехия одной из первых в Европе оказала масштабную поддержку Украине, поставив в 2024 году 1,5 миллиона артиллерийских снарядов и приняв более 500 тысяч украинских беженцев. В текущем году поставки оружия продолжаются, а официальная Прага подчеркивает свою приверженность помощи Киеву.
Сценарий №3: партия Бабиша поддерживает идею более сдержанной политики
Позиция бывшего премьер-министра Чехии соответствует нарастающим настроениям в Европе, где усиливается скепсис по поводу антироссийской политики, инициируемой Германией. Такое мнение высказал политолог Виталий Данилов, его слова приводит «Парламентская газета». Данилов считает, что позиция Бабиша соответствует нарастающим настроениям в Европе, где усиливается скепсис по поводу антироссийской политики, инициируемой Германией.
Данилов также отметил, что чешское общество обеспокоено возможным ростом военных амбиций Германии. Многие жители Чехии опасаются повторения истории Третьего рейха и возрождения милитаризма в Европе. Он добавил, что партия ANO поддерживает идею более прагматичного и сбалансированного подхода во внешней политике, что находит отклик у части избирателей.
При ANO не снимут запрет на вещание российских СМИ
Лидер крупнейшего политического движения Чехии ANO исключил возможность снятия запрета на вещание российских СМИ в стране, даже если его партия одержит победу на предстоящих выборах. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на прямой комментарий политика.
«Но мы точно не планируем и не поддерживаем что-либо такое. Если кто-то и будет продвигать такие глупые идеи, то точно не движение ANO», — приводит слова Бабиша ТАСС.
Раскол во Вишеградской группе
Чехия входит в так называемую Вишеградскую группу — это объединение Венгрии, Словакии, Польше и Чехии. В 2024 году в союзе произошел раскол по поводу поддержки Киева. Если Польша и Чехия одобряют поставки Украине, то Словакия перешла к «нейтральной позиции», а Венгрия выступает против.
В прошлом году главы министерств иностранных дел четырех стран провели провели в Праге встречу, посвященную ситуации на Украине и вопросам европейской безопасности. По итогам встречи чешское внешнеполитическое ведомство подчеркнуло, что дискуссия носила откровенный характер и затрагивала ключевые проблемы европейской безопасности. Глава МИД Польши заявил, что Варшава продолжает участвовать в международных инициативах по снабжению Украины боеприпасами, включая закупки за пределами западных стран. В то же время министр иностранных дел Словакии сообщил, что новое правительство страны не будет поставлять Украине военную помощь, ограничившись гуманитарными поставками.
Позицию Словакии поддержал глава МИД Венгрии Петер Сийярто, отметивший, что Будапешт не участвовал и не участвует в инициативах по поставкам оружия или боеприпасов Украине. Венгерская сторона остается вне всех проектов, связанных с военной поддержкой Киева.
При этом Венгрия и Словакия выступают против плана Евросоюза по отказу от российских энергоносителей. Страны уверены, что такое решение навредил европейской экономике.
