Почему за ЧП, как в Кемерове, судят лишь «стрелочников»

18:49 28 марта 2018 0

За «Зимнюю вишню» накажут немногих Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В минувшие выходные в Кемерове произошла чудовищная трагедия — в результате пожара в торговом центре погибли 64 человека, более половины из них — дети. Главной причиной случившегося уже сейчас называют «халатностью» и «разгильдяйством». Кто ответит за трагедию?

«URA.RU» подняло аналогичные ЧП за последние 10 лет. Оказалось, что на скамье подсудимых обычно оказываются простые инженеры и техники, владельцы объектов и даже арт-директора. Ни разу в списке обвиняемых не оказывались представители местных или региональных властей. Переломит ли эту тенденцию нынешняя трагедия в Кемерово — в материале «URA.RU».

Пока страна скорбит по погибшим в Кемерово, следователи продолжают работать Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Следственный комитет России на данный момент предъявил обвинения пятерым по делу о пожаре в «Зимней вишне». На скамье подсудимых окажутся технический директор компании-собственника, арендатор помещения, в котором произошло возгорание, сотрудник и руководитель организации, обслуживающей сигнализацию, а также охранник, который, по версии следствия, отключил систему оповещения.

Как рассказал представитель СК РФ журналистам, ведомство продолжает устанавливать всех причастных к произошедшей трагедии. Ранее, один из следователей по делу на правах анонимности подтвердил «URA.RU», что круг ответственных за трагедию почти наверняка будет расширен.

Так, среди обвиняемых нет ни одного представителя Госпожнадзора — органа, который отвечает за пожарную безопасность всех предприятий и организаций. Как пояснил «URA.RU» начальник Всероссийского научно-исследовательского института противопожарной обороны Виктор Климкин представители Госпожнадзора не несут юридической ответственности за подобные ЧП. «По закону, за ЧП привлекается собственник. Он подписывает приказ, в котором назначает конкретное лицо, который отвечает за это. Пожнадзор только контролирует и дает предписания».

Это подтверждает председатель московской коллегии адвокатов Андрей Князев: «Выше владельца никого не накажут. Что касается Госпожнадзора, то ответственность там будет безусловно, но она будет скорее кадровой, а не уголовной».

Скорее всего, уголовная ответственность не коснется чиновников: юрист объясняет это необходимостью доказать связь между их действиями и случившейся трагедией, а это очень сложно. Поэтому вина обычно падает на того, кто непосредственно находился на месте.

Масштаб трагедии гарантирует максимальное число людей, которые понесут наказание, отмечает эксперт. «Общественный резонанс, особое внимание СМИ, автоматически удлиняет скамью подсудимых. Когда горит интернат для престарелых, привлекают одного — двух и все», — рассказал юрист.

Пермский мемориал в память о погибших при пожаре в клубе «Хромая лошадь» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Таким исключением из правил стала «Хромая лошадь». Тогда после пожара в этом пермском клубе, который унес жизни 156 человек. Суд тогда постановил, что в клубе были вопиющие нарушения пожарной безопасности: гостей было в шесть больше положенного, аварийного освещения не было, а сам клуб был отдекорирован горючими материалами. В итоге реальные сроки (от 4 до 10 лет) получили шестеро, в том числе два сотрудника регионального пожнадзора. Экс-главе госпожнадзора Пермского края Владимиру Мухутдинову суд назначил штраф — 70 000 руб.

Это максимальное число ответственных, которых можно было осудить за подобную трагедию, поясняет Князев. Он уверен, что за пожар в «Зимней вишне» также привлекут максимум причастных.

Отметим, после пожара в «Хромой лошади» был уволен ряд чиновников пожарного надзора, а правительство Пермского края в полном составе сложило с себя полномочия. Власти Кемеровской области пока с такой инициативой не выступили.

«URA.RU» вспомнило самые страшные трагедии последнего десятилетия, которые произошли из-за халатности ответственных за безопасность лиц.