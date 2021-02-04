О чем переживают OQJAV и что прятали в архиве советского кино

В пятницу открываем для себя потаённое. Слушаем исповедь популярной группы на приеме у психотерапевта, слушаем откровенный разговор скандального режиссера и заглядываем в архив редких советских кинолент. Чем еще заняться в последний рабочий день — рассказывает URA.RU в новой подборке рекомендаций.
Что сделать утром
Начнем новый день с музыкальной премьеры, рассказывающей о том, как справиться с переживаниями в это непростое время. «4 птицы» — первый клип на песню с альбома «Кромешна» группы OQJAV. Режиссер — студент ВГИКа Максим Мануленко. Главный герой, которого играет вокалист группы Вадик Королев приходит к психотерапевту — и рассказывает о своих страхах.
Что сделать днем
В обед можно оценить новый тизер-трейлер HBO сериала «
А еще обязательно стоит посмотреть видеоверсию выпуска подкаста «В своем репертуаре», который ведут актриса Варвара Шмыкова и театральный критик Павел Руднев. В новом выпуске
Что сделать вечером
Освободите вечер под хорошее кино. Госфильмофонд России запустил проект «
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