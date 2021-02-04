О чем переживают OQJAV и что прятали в архиве советского кино

Рекомендации URA.RU на 5 февраля

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OQJAV в Доме Печати. Екатеринбург, окуджав, oqjav
3 февраля группа OQJAV представила премьеру своего нового клипа «4 птицы» Фото: Анна Майорова © URA.RU
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Нескучная афиша от URA.RU

В пятницу открываем для себя потаённое. Слушаем исповедь популярной группы на приеме у психотерапевта, слушаем откровенный разговор скандального режиссера и заглядываем в архив редких советских кинолент. Чем еще заняться в последний рабочий день — рассказывает URA.RU в новой подборке рекомендаций.

Что сделать утром

Начнем новый день с музыкальной премьеры, рассказывающей о том, как справиться с переживаниями в это непростое время. «4 птицы» — первый клип на песню с альбома «Кромешна» группы OQJAV. Режиссер — студент ВГИКа Максим Мануленко. Главный герой, которого играет вокалист группы Вадик Королев приходит к психотерапевту — и рассказывает о своих страхах.

Что сделать днем

В обед можно оценить новый тизер-трейлер HBO сериала «The Nevers» о супергероях викторианской эпохи. Премьера «Невероятных» состоится на телеканале в апреле и расскажет о группе людей, живущих в Лондоне в викторианскую эпоху и обнаруживших у себя сверхъестественные способности. Главные роли в проекте исполнили Лора Доннелли («Толкин»), Энн Скелли («Викинги») и Джеймс Нортон («Макмафия»).

А еще обязательно стоит посмотреть видеоверсию выпуска подкаста «В своем репертуаре», который ведут актриса Варвара Шмыкова и театральный критик Павел Руднев. В новом выпуске Кирилл Серебренников — режиссер, художественный руководитель Гоголь-центра — рассказывает, как создавалась «Седьмая студия», почему он набирал нестандартных актеров и зачем его студенты работали в хосписе. А еще о том, почему он ненавидит капустники, фибровые чемоданы и венские стулья.

Что сделать вечером

Освободите вечер под хорошее кино. Госфильмофонд России запустил проект «Открытая коллекция». В его рамках на портале «Культура.рф» ежемесячно будут размещать редкие архивные фильмы. Первые 23 ленты уже можно посмотреть. Проект «Открытая коллекция» предоставит уникальный шанс ознакомиться с редкими образцами советского и российского кино, многие из которых до недавних пор могли посмотреть только исследователи.

План на выходные мы опубликуем через сутки. Узнать первыми самые актуальные новости и рекомендации можно из нашей рассылки на электронную почту. Наши рекомендации также выходят каждое утро и в официальном telegram-канале агентства.

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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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