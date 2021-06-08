Сериал Netflix по комиксам и презентация Battlefield

9 июня состоится релиз легендарной игры Battlefield. Покажут детали новой главы Фото: Pixabay

статья из сюжета Нескучная афиша от URA.RU

В середине рабочей недели поднять себе настроение поможет новая подборка рекомендаций URA.RU. И не важно какая погода за окном, в нашей Афише всегда только самые горячие события — новые фильмы и сериалы, музыка, игры и даже норвежская литература о цветах. Узнать подробнее обо всех новинках можно ниже:

Что сделать утром

Любите природу? Тогда за завтраком рекомендуем вам полистать новую книгу популярного норвежского блогера Андерса Рёйнеберг (@arcticgardener), который прославился своим зеленым инстаграмом и теперь раздает советы о том, как обзавестись собственным домом-садом. Он рассказывает, как выбирать растения, находить для них подходящее место и наконец-то перестать убивать своих зеленых друзей.

Что сделать днем

Познакомимся с анонсом большой кинопремьеры — Warner Bros. опубликовала трейлер криминальной драмы Стивена Содерберга «Без резких движений». Фильм расскажет про банду грабителей-неудачников, которые столкнутся с неожиданными трудностями во время простого дела, оказавшегося не тем, что кажется. В картине появятся Дон Чидл («Тринадцать друзей Оушена»), Бенисио Дель Торо («Страх и ненависть в Лас-Вегасе»), Рей Лиотта («Славные парни») и другие.

Для отличного пищеварения — отличная музыка. Екатеринбургский дуэт Lovanda выпустил новый мини-альбом под названием «Тепло». В релиз вошли шесть песен, в том числе фиты с двумя казахстанскими артистами. Альбом рассказывает о свободе и легкости, летнем тепле и распустившихся цветах. Артисты называют релиз «идеальным музыкальным сопровождением на теплые дни в компании близких людей и для путешествий с любимыми».

Слушайте <a href='https://music.yandex.ru/album/15797220' target="_blank">ТЕПЛО</a> — <a href='https://music.yandex.ru/artist/4739498' target="_blank">LOVANDA</a> на Яндекс.Музыке

Что сделать вечером

9 июня в 17:00 по московскому времени состоится презентация новой части легендарной игры Battlefield. Трансляция пройдёт на официальном Twitch-канале . Игра появится как на консолях нового, так и старого поколений и выйдет на ПК ближе к концу года. Новинка посвящена сражениям ближайшего будущего, а на некоторых картах позволят сражаться 128 игрокам.

Вечером можно посмотреть новый интригующий фантазийный сериал. В выходные на сервисе Netflix вышел сериал «Мальчик с оленьими рогами» по мотивам известной серии комиксов Sweet Tooth канадского автора Джеффа Лемира. Первый сезон из восьми эпизодов посвящен выживанию мальчика-оленя Гаса в постапокалиптической Америке. Персонажи Sweet Tooth много размышляют о любви к планете и о чистом мире, что является параллелью с пандемией. Сериал однозначно стоит смотреть, даже если не читали комикс — отзывы критиков сплошь хвалебные.