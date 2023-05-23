Свердловчане обвинили работников РЖД в пожарах и обратились в ФСБ

«Это или диверсии, или низкий уровень интеллекта»

23 мая 2023 в 15:06 Размер текста - 17 +

По словам сельчан, после прохождения некоторых поездов сразу начинаются пожары (архивное фото) Фото: Таисия Воронцова © URA.RU статья из сюжета Пожары в Свердловской области Жители поселков Кладовка и Полдневая (Полевской район) подозревают неизвестных работников РЖД в причастности к пожарам возле железнодорожных станций. По словам людей, после прохождения поезда Оренбург — Новый Уренгой возле населенных пунктов регулярно горит лес и трава из-за сброшенного угля и летящих искр. Сельчане рассказали URA.RU, что устали бороться с огнем и бюрократическими отписками и обратились с жалобой в ФСБ. «Просим оказать помощь и провести расследование на предмет наличия в действиях работников ОАО „РЖД“ преступных намерений при поджогах, вызывающих пожары вблизи станции Кладовка Полевского района Свердловской области и далее пролегающих территорий. <…> Тушить пожары приходится практически каждый день, а устроители пожаров — или осознанно в форме диверсии, или по низкому уровню развития интеллекта — продолжают создавать очаги горения», — говорится в заявлении в ФСБ, копия которого имеется в распоряжении агентства. Жители поселков подозревают, что некоторые проводники могут бросать уголь из движущихся поездов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU По словам жителей поселков Кладовка и Полдневая (они находятся на одноименных железнодорожных станциях), пожары возле путей возникают третий год подряд с завидной регулярностью. Сельчане обратили внимание, что как правило они происходят по четным числам в районе 14.20 местного времени, когда мимо следует пассажирский поезд Оренбург — Новый Уренгой. Также местные жители заметили взаимосвязь между возгораниями и проездом поездов Нижневартовск — Пенза и Баку — Тюмень. «Мы полагаем, что некоторые проводники вагонов выбрасывают на прирельсовую полосу горячий уголь из проходящих поездов. Также после составов остается хвост дыма с искрами, потому что они не оборудованы пламегасителями. Возможно, в поездах не соблюдается и режим курения, нет места для тушения окурков», — поделилась своими предположениями Татьяна Филипповская, кандидат педагогических наук, доцент УрГЭУ. Сама она живет в Екатеринбурге, но в Кладовке имеет дом, где проводит выходные и лето. 2023 год стал очень напряженным для Свердловской области в плане пожаров Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Такая ситуация, по словам сельчан, продолжается третий год подряд. Нынче пожары происходят регулярно, начиная со 2 мая. Последний случился вчера, 22 числа, как раз после следования поезда Оренбург — Новый Уренгой. Едва состав скрылся из виду, как, по словам очевидцев, вспыхнула трава. Местные жители сняли на видео, как им приходится самостоятельно бороться с огнем, а также в качестве доказательства сняли на камеру разбросанные вдоль рельсов угли. «Пожары мы тушим сами, очень устали и очень боимся — ведь наши дома стоят совсем рядом с железной дорогой, в ста метрах. Люди живут в постоянном напряжении, страхе и ощущении безысходности. Куда только не обращались, в какие инстанции не писали — и в РЖД, и губернатору Куйвашеву — отовсюду одни отписки», — посетовала жительница Кладовки Гульнара Тишкова. Копии этих переписок также имеются в распоряжении агентства. Корреспондент обратился за комментарием в пресс-службу Свердловской железной дороги. Там ответили, что участок возле поселков Кладовка и Полдневая относится к Южно-Уральской железной дороге. Туда направлен запрос, ответ на который на момент публикации не поступил. Также журналист обратился в пресс-службу свердловского управления ФСБ. В ведомстве отказались комментировать тему. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жители поселков Кладовка и Полдневая (Полевской район) подозревают неизвестных работников РЖД в причастности к пожарам возле железнодорожных станций. По словам людей, после прохождения поезда Оренбург — Новый Уренгой возле населенных пунктов регулярно горит лес и трава из-за сброшенного угля и летящих искр. Сельчане рассказали URA.RU, что устали бороться с огнем и бюрократическими отписками и обратились с жалобой в ФСБ. «Просим оказать помощь и провести расследование на предмет наличия в действиях работников ОАО „РЖД“ преступных намерений при поджогах, вызывающих пожары вблизи станции Кладовка Полевского района Свердловской области и далее пролегающих территорий. <…> Тушить пожары приходится практически каждый день, а устроители пожаров — или осознанно в форме диверсии, или по низкому уровню развития интеллекта — продолжают создавать очаги горения», — говорится в заявлении в ФСБ, копия которого имеется в распоряжении агентства. По словам жителей поселков Кладовка и Полдневая (они находятся на одноименных железнодорожных станциях), пожары возле путей возникают третий год подряд с завидной регулярностью. Сельчане обратили внимание, что как правило они происходят по четным числам в районе 14.20 местного времени, когда мимо следует пассажирский поезд Оренбург — Новый Уренгой. Также местные жители заметили взаимосвязь между возгораниями и проездом поездов Нижневартовск — Пенза и Баку — Тюмень. «Мы полагаем, что некоторые проводники вагонов выбрасывают на прирельсовую полосу горячий уголь из проходящих поездов. Также после составов остается хвост дыма с искрами, потому что они не оборудованы пламегасителями. Возможно, в поездах не соблюдается и режим курения, нет места для тушения окурков», — поделилась своими предположениями Татьяна Филипповская, кандидат педагогических наук, доцент УрГЭУ. Сама она живет в Екатеринбурге, но в Кладовке имеет дом, где проводит выходные и лето. Такая ситуация, по словам сельчан, продолжается третий год подряд. Нынче пожары происходят регулярно, начиная со 2 мая. Последний случился вчера, 22 числа, как раз после следования поезда Оренбург — Новый Уренгой. Едва состав скрылся из виду, как, по словам очевидцев, вспыхнула трава. Местные жители сняли на видео, как им приходится самостоятельно бороться с огнем, а также в качестве доказательства сняли на камеру разбросанные вдоль рельсов угли. «Пожары мы тушим сами, очень устали и очень боимся — ведь наши дома стоят совсем рядом с железной дорогой, в ста метрах. Люди живут в постоянном напряжении, страхе и ощущении безысходности. Куда только не обращались, в какие инстанции не писали — и в РЖД, и губернатору Куйвашеву — отовсюду одни отписки», — посетовала жительница Кладовки Гульнара Тишкова. Копии этих переписок также имеются в распоряжении агентства. Корреспондент обратился за комментарием в пресс-службу Свердловской железной дороги. Там ответили, что участок возле поселков Кладовка и Полдневая относится к Южно-Уральской железной дороге. Туда направлен запрос, ответ на который на момент публикации не поступил. Также журналист обратился в пресс-службу свердловского управления ФСБ. В ведомстве отказались комментировать тему.