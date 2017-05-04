07:41 04 мая 2017 1

Киев опротестует решение об отказе в розыске Виктора Януковича Фото: Flickr

Украины собирается обжаловать решение Интерпола о снятии экс-президента страны Виктора Януковича с международного розыска. Об этом заявил начальник департамента специальных расследований Генпрокуратуры Украины Сергей Горбатюк.

Представитель украинского надзорного органа отметил, что решение о снятии Януковича с международного розыска было принято не по вине следственных органов, а вследствие недостатков законодательной базы об избрании меры пресечения и статуса подозреваемого на Украине, сообщает «Федеральное агентство новостей». Горбатюк отметил, что сейчас в Киеве занимаются обработкой выводов Интерпола. Возможно, на Украине будут внесены соответствующие изменения в законы, чтобы возобновить международный розыск экс-президента страны.

Ранее Интерпол прекратил розыск бывшего президента Украины и его сына Александра. Международная организация подтвердила это документально. Как уточняет «Эхо Москвы», 4 мая на Украине начинается заочный суд над Виктором Януковичем.