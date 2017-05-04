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04 мая 2017
03 мая 2017
Главные новости Москвы
07:41  04 мая 2017 1

Украина обжалует отказ Интерпола по розыску экс-президента Януковича

Открытая лицензия на 04.08.2015. Виктор Янукович., янукович виктор
Киев опротестует решение об отказе в розыске Виктора ЯнуковичаФото: Flickr

Украины собирается обжаловать решение Интерпола о снятии экс-президента страны Виктора Януковича с международного розыска. Об этом заявил начальник департамента специальных расследований Генпрокуратуры Украины Сергей Горбатюк.

Представитель украинского надзорного органа отметил, что решение о снятии Януковича с международного розыска было принято не по вине следственных органов, а вследствие недостатков законодательной базы об избрании меры пресечения и статуса подозреваемого на Украине, сообщает «Федеральное агентство новостей». Горбатюк отметил, что сейчас в Киеве занимаются обработкой выводов Интерпола. Возможно, на Украине будут внесены соответствующие изменения в законы, чтобы возобновить международный розыск экс-президента страны.

Ранее Интерпол прекратил розыск бывшего президента Украины и его сына Александра. Международная организация подтвердила это документально. Как уточняет «Эхо Москвы», 4 мая на Украине начинается заочный суд над Виктором Януковичем.

Нина Калинина
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