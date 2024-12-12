Дума значительно увеличила штрафы за превышение скорости

С 1 января 2025 года в России вступят в силу поправки, предусматривающие увеличение штрафов за ряд нарушений правил дорожного движения (ПДД). Согласно изменениям, штраф за превышение скорости будет увеличен с 500 до 750 рублей.
«Штраф за превышение скорости вырастет с 500 до 750 руб.(ст. 12.9 КоАП)», — передает РИА Новости. Наказание будет действовать с начала 2025 года.
Ранее руководитель Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Михаил Кизлык рассказал, что власти Москвы планируют улучшить около шесть тысяч существующих дорожных камер, фиксирующих нарушения ПДД и парковки. Он добавил, что также будут установлены камеры, которые также помогут в мониторинге транспортных потоков и поиске угнанного автотранспорта.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.