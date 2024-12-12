Дума значительно увеличила штрафы за превышение скорости

РИАН: штраф за превышение скорости вырастет с 500 до 750 рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Размер штрафа за превышение скорости вырастет на 150 рублей в 2025 году
Размер штрафа за превышение скорости вырастет на 150 рублей в 2025 году Фото:

С 1 января 2025 года в России вступят в силу поправки, предусматривающие увеличение штрафов за ряд нарушений правил дорожного движения (ПДД). Согласно изменениям, штраф за превышение скорости будет увеличен с 500 до 750 рублей.

«Штраф за превышение скорости вырастет с 500 до 750 руб.(ст. 12.9 КоАП)», — передает РИА Новости. Наказание будет действовать с начала 2025 года.

Ранее руководитель Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Михаил Кизлык рассказал, что власти Москвы планируют улучшить около шесть тысяч существующих дорожных камер, фиксирующих нарушения ПДД и парковки. Он добавил, что также будут установлены камеры, которые также помогут в мониторинге транспортных потоков и поиске угнанного автотранспорта.

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С 1 января 2025 года в России вступят в силу поправки, предусматривающие увеличение штрафов за ряд нарушений правил дорожного движения (ПДД). Согласно изменениям, штраф за превышение скорости будет увеличен с 500 до 750 рублей. «Штраф за превышение скорости вырастет с 500 до 750 руб.(ст. 12.9 КоАП)», — передает РИА Новости. Наказание будет действовать с начала 2025 года. Ранее руководитель Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Михаил Кизлык рассказал, что власти Москвы планируют улучшить около шесть тысяч существующих дорожных камер, фиксирующих нарушения ПДД и парковки. Он добавил, что также будут установлены камеры, которые также помогут в мониторинге транспортных потоков и поиске угнанного автотранспорта.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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