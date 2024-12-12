Лукашенко дал поручение по «Орешнику» в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил разместить на территории страны российский ракетный комплекс «Орешник» и тщательно спланировать его использование. Об этом сообщил начальник Генерального штаба Вооруженных сил — первый заместитель министра обороны Белоруссии Павел Муравейко.
«Поручение одно — обеспечить размещение на нашей территории 'Орешника' и грамотно спланировать его применение», — цитирует Павла Муравейко агентство Белта. На вопрос о количестве ракетных комплексов, которые будут размещены в Белоруссии, Павел Муравейко ответил, что конкретные числа известны только президенту России.
На днях Лукашенко заявил, что «Орешник» совместно создавался Белоруссией и Россией. Также он говорил, что именно его страна будет корректировать будущие цели для применения ракетной системы.
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