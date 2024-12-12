Лукашенко дал поручение по «Орешнику» в Белоруссии

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Александр Лукашенко поручил разместить «Орешник» на территории его страны
Александр Лукашенко поручил разместить «Орешник» на территории его страны Фото:

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил разместить на территории страны российский ракетный комплекс «Орешник» и тщательно спланировать его использование. Об этом сообщил начальник Генерального штаба Вооруженных сил — первый заместитель министра обороны Белоруссии Павел Муравейко.

«Поручение одно — обеспечить размещение на нашей территории 'Орешника' и грамотно спланировать его применение», — цитирует Павла Муравейко агентство Белта. На вопрос о количестве ракетных комплексов, которые будут размещены в Белоруссии, Павел Муравейко ответил, что конкретные числа известны только президенту России.

На днях Лукашенко заявил, что «Орешник» совместно создавался Белоруссией и Россией. Также он говорил, что именно его страна будет корректировать будущие цели для применения ракетной системы.  

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил разместить на территории страны российский ракетный комплекс «Орешник» и тщательно спланировать его использование. Об этом сообщил начальник Генерального штаба Вооруженных сил — первый заместитель министра обороны Белоруссии Павел Муравейко. «Поручение одно — обеспечить размещение на нашей территории 'Орешника' и грамотно спланировать его применение», — цитирует Павла Муравейко агентство Белта. На вопрос о количестве ракетных комплексов, которые будут размещены в Белоруссии, Павел Муравейко ответил, что конкретные числа известны только президенту России. На днях Лукашенко заявил, что «Орешник» совместно создавался Белоруссией и Россией. Также он говорил, что именно его страна будет корректировать будущие цели для применения ракетной системы.  
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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