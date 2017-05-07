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07 мая 2017
06 мая 2017
13:59  07 мая 2017 0

В Вашингтоне «Бессмертный полк» собрал рекордное количество людей

Вашингтон почтил память воинов Второй мировойФото: Pixabay

В Вашингтоне «Бессмертный полк» собрал рекордное количество людей. Как сообщают «Известия», на мероприятие пришло больше народа, нежели в предыдущие годы.

Несмотря на дождь, в центре Вашингтона собралось 200 человек. Колонна направилась от Белого дома к мемориалу Второй мировой войны на Национальном Молле. Акция «Бессмертный полк» в США уже стала традиционной, однако нынче к ней проявило интерес гораздо больше американцев.

Марш «Бессмертный полк» прошел и в других странах мира, например, Македонии и Японии.

Евгений Лазарев
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