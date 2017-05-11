В Сирии взорвался оружейный склад террористов. Погибли 20 человек

04:39 11 мая 2017 0

На складах оружия ИГИЛ прогремела серия взрывов Фото: Pixabay

В результате взрывов на оружейном складе ИГИЛ (террористическая группировка, запрещенная в России) в сирийский провинции Дейр-эз-Зор погибли, по меньшей мере, двадцать человек.

По данным «Газеты.ру», в общей сложности в помещениях складов произошло три взрыва. Уничтожено пятнадцать домов и несколько автомобилей. Что стало причиной взрыва, не сообщается.