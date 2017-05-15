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15 мая 2017
Главные новости Свердловской области
20:29  15 мая 2017 0

Не добежавший до туалета уралец оказался жителем «Тихвина». ФОТО

Поездка по придомовым территориям элитных домов. Екатеринбург, элитное жилье, клубный дом тихвин
У одного из жителей клубного дома были отвратительные выходныеФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Мужчина, который оконфузился из-за отсутствия туалета в центре Екатеринбурга, оказался жителем элитного комплекса Тихвин, где расположены квартиры уральских VIP.

Неприятный инцидент произошел с горожанином в минувшие выходные на перекрестке улиц Радищева и 8 Марта. Нетрезвый мужчина, по всей видимости, оперативно не сумел найти уборную и опозорился прямо перед глазами шокированных прохожих. Затем возмутитель спокойствия снял с себя штаны, выбросил трусы в урну и двинулся вверх по улице Радищева, пугая встречных своим видом.

Информация об этом появилась на форуме одного из городских порталов. Часть жителей Екатеринбурга насмехались над пьяным, другие сочувствовали. Одному из форумчан удалось опознать бедолагу. По мнению уральца, попавший в неприятную ситуацию горожанин — брат известного в городе театрального актера и ведущего.

«Видимо, напился и шел в домой в „Тихвин“. Кстати, все аккаунты в соцсетях удалил», — подметил внимательный форумчанин под ником ЙА-ЙА.

Этот случай — яркое доказательство того, что в центре Екатеринбурга не хватает общественных туалетов. Единственная уборная расположена на улице Пушкина и закрывается в половину восьмого вечера. В ресторанах (Mamma’s Big House, Подкова), кафе (Traveler’s, Поль Бейкери), закусочных (KFC и McDonalds) и кинотеатрах (Салют, Колизей) корреспонденту «URA.RU», проводившему эксперимент после истории с жителем «Тихвина», разрешили посетить уборную без покупки билетов или еды. Однако, как рассказали агентству в свердловском Роспотребнадзоре, сотрудники заведений не обязаны пускать в туалеты кого-то с улицы. Тем более, если человек пьян.

Всего через год с небольшим Екатеринбург примет Чемпионат мира по футболу. Если ситуация с уборными не изменится в лучшую сторону, то следующим летом у «жителя из Тихвина» появятся последователи, не считая того, что дворы в центре города превратятся в клоаку.

Впрочем, пока уборных не стало больше, горожанам приходиться выкручиваться как есть. Чтобы сделать жизнь читателей «URA.RU» проще, мы подготовили карту с указанием всех туалетов в центре города.

Карта на все случаи жизни
Фото: URA.RU

Марк Бородин
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