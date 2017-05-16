22:08 16 мая 2017 0

Предположительно камень мог использоваться в качестве настольной игры. Интересно как? ФОТО: Israel Antiquities Authority Official Channel

Во время раскопок в Кесарии израильские археологи обнаружили древний артефакт, который предположительно служил для добывания огня. Возраст камня составляет порядка 9 тысяч лет.

Древнейшую вещь нашли в городе Рамат Бейт Шемеш. Ученые Управления древностей Израиля сняли документальный ролик, сообщает агентство Nation News.

Возраст камня ученые оценили примерно в 9 тысяч лет. По мнению ученых из Университета Иерусалима, камень предназначался для разведения огня. Об этом говорят два отверстия, и два соединяющих их желобка. Некоторые племена и сегодня используют такие приспособления.

Эксперты из Иерусалимского университета также предполагают, что артефакт мог использоваться в качестве настольной игры и добавляют, что подобные находки большая редкость — до наших дней дошло всего 10 подобных приспособлений.