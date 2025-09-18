Пашинян объяснил, почему решил избавиться от Арарата

Правительство Армении убрало с визовых штампов страны изображение горы Арарат. Это решение было обсуждено ранее и никак не связано с армяно-турецкими переговорами. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.
«Что касается штампов в паспорте, то этот вопрос был введен в обращение несколько месяцев назад. Этот вопрос не обсуждался на армяно-турецких переговорах и не может обсуждаться», — заявил Пашинян. Его слова приводит ТАСС. Также он заявил, что страна признает свою территориальную целостность и суверенитет с ее международно признанной территорией.
Ранее правительство Армении утвердило новый образец визового штампа без изображения горы Арарат на заседании 11 сентября, а изменения вступят в силу с 1 ноября 2025 года. Решение принято на фоне активизации переговоров с Турцией по нормализации отношений и обсуждения открытия границы, при этом гора Арарат, являющаяся символом Армении, географически расположена на территории Турции, что вызывало споры вокруг использования ее изображения.
