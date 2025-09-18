Пашинян объяснил, почему решил избавиться от Арарата

Пашинян: решение убрать Арарат с визовых штампов принято несколько месяцев назад
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Решение убрать гору Арарат с визовых штампов не связано с армяно-турецкими переговорами, заявил Пашинян
Решение убрать гору Арарат с визовых штампов не связано с армяно-турецкими переговорами, заявил Пашинян Фото:

Правительство Армении убрало с визовых штампов страны изображение горы Арарат. Это решение было обсуждено ранее и никак не связано с армяно-турецкими переговорами. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«Что касается штампов в паспорте, то этот вопрос был введен в обращение несколько месяцев назад. Этот вопрос не обсуждался на армяно-турецких переговорах и не может обсуждаться», — заявил Пашинян. Его слова приводит ТАСС. Также он заявил, что страна признает свою территориальную целостность и суверенитет с ее международно признанной территорией.

Ранее правительство Армении утвердило новый образец визового штампа без изображения горы Арарат на заседании 11 сентября, а изменения вступят в силу с 1 ноября 2025 года. Решение принято на фоне активизации переговоров с Турцией по нормализации отношений и обсуждения открытия границы, при этом гора Арарат, являющаяся символом Армении, географически расположена на территории Турции, что вызывало споры вокруг использования ее изображения.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Правительство Армении убрало с визовых штампов страны изображение горы Арарат. Это решение было обсуждено ранее и никак не связано с армяно-турецкими переговорами. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян. «Что касается штампов в паспорте, то этот вопрос был введен в обращение несколько месяцев назад. Этот вопрос не обсуждался на армяно-турецких переговорах и не может обсуждаться», — заявил Пашинян. Его слова приводит ТАСС. Также он заявил, что страна признает свою территориальную целостность и суверенитет с ее международно признанной территорией. Ранее правительство Армении утвердило новый образец визового штампа без изображения горы Арарат на заседании 11 сентября, а изменения вступят в силу с 1 ноября 2025 года. Решение принято на фоне активизации переговоров с Турцией по нормализации отношений и обсуждения открытия границы, при этом гора Арарат, являющаяся символом Армении, географически расположена на территории Турции, что вызывало споры вокруг использования ее изображения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...