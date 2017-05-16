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16 мая 2017
22:36  16 мая 2017 2

По делу о взрыве газа в жилом доме в Волгограде задержаны трое

Разрушено 16 квартирФОТО: Типичный Волгоград Вконтакте

В рамках уголовного расследования по факту взрыва бытового газа в Волгограде, приведшего к обрушению дома, задержаны трое человек. Это владелец расположенного в доме торгового павильона, его отец и наемный работник, действия которого стали непосредственно причиной взрыва.

«Задержаны владелец торгового павильона и его отец, а также человек, нанятый по объявлению, который непосредственно осуществлял работы на водопроводе, приведшие к взрыву, при этом он сам не пострадал», — сообщил руководитель регионального следственного управления СКР Михаил Музраев.

По словам Музраева, на настоящий момент установлены личности двух из троих погибших — это работник Горгаза и жительница 24-й квартиры. В ходе расследования следователи опросили более 30 человек: очевидцев, пострадавших, работников газовой службы и управляющей компании, сообщает «Газета.ru»

Ранее сообщалось, что В Волгограде нашли тела первых погибших на месте обрушения дома.

Семен Гринберг
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