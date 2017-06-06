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06 июня 2017
05 июня 2017
08:27  06 июня 2017 0

Тревога! В Крыму подняли в воздух истребители Су-27

День ВВС. Стрижи. Чввауш. Челябинск., самолет, су-24
Взлетели дежурные пары авиационного соединения Южного военного округаФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Командующий войсками Южного военного округа Александр Дворников в ходе рабочей поездки в Крым проверил боеготовность летчиков: по тревоге были подняты в воздух истребители Су-27.

По словам начальника пресс-службы ЮВО Вадима Астафьева, взлетели дежурные пары Су-27 авиационного соединения 4-й армии ВВС и ПВО Южного военного округа, дислоцированного в республике Крым, пишет «Ридус».

В рамках рабочей поездки Александр Дворников в том числе изучил боевой состав и вооружение авиационных частей на аэродроме Бельбек, а также состояние учебно-материальной базы.

Как писало «URA.RU» ранее, 27 мая британские истребители срочно взлетели в небо якобы из-за российского самолета. Два самолета вылетели по тревоге с военно-воздушной базы в Шотландии. По версии Великобритании возле британского берега пролетал самолет из РФ.

Юрий Викторов
© Служба новостей «URA.Ru»
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