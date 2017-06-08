{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,59
Динамика за 2 недели
Евро 63,72
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
08 июня 2017
07 июня 2017
00:34  08 июня 2017 0

Иран обвинил Саудовскую Аравию и США в организации терактов

Тегеран назвал имена заказчиков двойного терактаФОТО: depositphotos.com

Самая авторитетная военная структура Ирана — Корпус стражей исламской революции (КСИР) считает, что за двумя терактами в Тегеране стоит руководство Саудовской Аравии и США. Об этом сообщает газета The New York Times.

«Террористическая атака произошла всего лишь спустя неделю после встречи президента США и лидеров стран, которые поддерживают террористов» То, что «Исламское государство» (организация, запрещенная в РФ) — взяло ответственность, доказывает, что они саудиты вовлечены в атаку», — цитирует заявление КСИР «Газета.ру».

Иранские военные подчеркнули, что все исполнители двойного теракта уничтожены и жителям страны ничего не угрожает. Руководство КСИР также отметило, что организаторов атаки на Тегеран ждет неизбежное возмездие.

Сергей Макеев
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров