00:34 08 июня 2017 0

Тегеран назвал имена заказчиков двойного теракта ФОТО: depositphotos.com

Самая авторитетная военная структура Ирана — Корпус стражей исламской революции (КСИР) считает, что за двумя терактами в Тегеране стоит руководство Саудовской Аравии и США. Об этом сообщает газета The New York Times.

«Террористическая атака произошла всего лишь спустя неделю после встречи президента США и лидеров стран, которые поддерживают террористов» То, что «Исламское государство» (организация, запрещенная в РФ) — взяло ответственность, доказывает, что они саудиты вовлечены в атаку», — цитирует заявление КСИР «Газета.ру».



Иранские военные подчеркнули, что все исполнители двойного теракта уничтожены и жителям страны ничего не угрожает. Руководство КСИР также отметило, что организаторов атаки на Тегеран ждет неизбежное возмездие.