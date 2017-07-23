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23 июля 2017
22 июля 2017
Главные новости Москвы
13:16  23 июля 2017 0

Адвокат пассажиров, погибших в крушении «Боинга» на Донбассе, обвинил в катастрофе Украину

Место крушения малазийского Боинга. Донецк. ДНР. Украина
Трагедия унесла жизни 298 человекФото: Андрей Гусельников © URA.RU
новость из сюжета:
Авиакатастрофа малайзийского Boeing 777 над Украиной
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Немецкий юрист Эльмар Гимулла, выступающий в качестве адвоката группы немецких граждан, которые являются родственниками погибших пассажиров лайнера Boeing 777-200 Malaysia Airlines, обвинил в трагедии Украину.

Иск группы пострадавших из Германии был подан в Европейский суд по правам человека в ноябре 2014 года и до сих пор находится на рассмотрении. По словам немецкого адвоката, в независимости от того, кому принадлежал «Бук», сбивший пассажирский самолет, вина лежит на Украине, руководство которой не выполнила обязательства по обеспечению безопасности своего воздушного пространства, пишет РИА «Новости».

Юрист заявил, что Киев знал, что у повстанцев есть вооружения, гораздо более мощные, чем переносные зенитно-ракетные комплексы, однако власти не закрыли полностью воздушное пространство, запретив полеты лишь до той высоты, на которой передвигаются гражданские воздушные суда.

«Получилось, что украинские власти просто закрыли глаза на опасность, грозившую жизням 298 человек, и не предотвратили ее, хотя были в состоянии защитить этих людей», — говорит Эльмар Гимулла.

При этом адвокат не согласен включением Украины в состав пяти государства, которые участвуют в международном расследовании авиакатастрофы, так как Киев способен повлиять на ход расследования.

Сейчас рассмотрение иска граждан Германии продолжается. Окончательные выводы о причинах катастрофы Международная следственная группа должна представить до начала 2018 года. Суд по делу о катастрофе пройдет в Нидерландах.

Напомним, Boeing 777-200 выполнял рейс из Амстердама в Куала-Лумпур в июле 2014 года. Самолет рухнул на землю возле села Грабово в Донецкой области. Погибли 283 пассажира и 15 членов экипажа.

Лев Истомин
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