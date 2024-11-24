Сербский режиссер Эмир Кустурица выступил с заявлением о значимости эмоционального и разумного восприятия в кино. Он подчеркнул, что не всегда только разум определяет судьбу человека, а то, что не решает разум, решает «Орешник».
«Я хочу сказать, что символ этого фестиваля — Федор Михайлович Достоевский. То, что в жизни либерального порядка нет, он сказал один раз и много раз повторил. Все можно понять в одном. Все, что мы называем решениями разума, — это не только вопрос разума. Еще один раз: не только разум решает нашу судьбу. То, что не решает разум, решает 'Орешник'», — отметил Кустурица в своем обращении к участникам и гостям фестиваля документального кино «RT.Док: Время наших героев». Его слова приводит ТАСС.
Эмир Кустурица также выразил удовлетворение качеством документальных фильмов, представленных на фестивале, и подчеркнул их значимость в освещении человеческих судеб. Он отметил, что документальное кино способствует глубокому эмоциональному восприятию историй, что является ключевым для понимания жизни и судьбы людей.
Ранее Кустурица охарактеризовал применение Россией новейшей гиперзвуковой баллистической ракеты средней дальности «Орешник» против Украины как впечатляющее и масштабное событие. Также он прокомментировал разрешение, данное президентом США Джо Байденом Украине, на использование дальнобойных ракет для ударов по территории России, назвав это провокационной мерой, передает RT.
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