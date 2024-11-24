На Украине растет число диверсий против силовиков

Национальная полиция Украины зарегистрировала увеличение числа диверсий против силовиков, включая случаи с использованием взрывчатки. Об этом сообщили в правоохранительных органах.
Один из недавних инцидентов произошел, когда военнослужащий подошел к подозрительному пакету возле машины, который взорвался при попытке его осмотра, пишет «Украинская правда» со ссылкой на источники в Нацполиции. На месте происшествия была установлена камера, которая была закреплена на дереве. В момент, когда военнослужащий склонился к пакету, произошло срабатывание дистанционно управляемого взрывного устройства. Источники издания подчеркнули, что подобные случаи уже не являются редкостью. В связи с этим представителей военных и гражданских лиц призывают избегать контакта с неопознанными объектами.
Силы правопорядка также подтвердили изданию информацию об еще одной попытке нападения на полицейских, произошедшей в Киеве в середине ноября. В полицию поступил вызов от женщины, утверждавшей, что ее подвергают насилию. Прибыв на место и пытаясь войти в квартиру, сотрудники правоохранительных органов услышали, как с гранаты была сорвана чека. Они успели захлопнуть дверь, на которой была установлена растяжка с боевой гранатой Ф-1. Взрыв произошел, однако ни полицейские, ни другие лица не пострадали, поскольку в квартире никого не оказалось.
Ранее, 22 ноября, в Днепровском районе Киева произошел инцидент, в результате которого погиб мужчина. По информации, предоставленной пресс-службой столичной полиции, взрывное устройство, помещенное в коробку и оставленное у автомобиля, сдетонировало в момент, когда мужчина взял ее в руки. Детали о личности погибшего не были раскрыты.
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