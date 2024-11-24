Подозреваемый в расстреле людей в Саратовской области задержан

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Предполагаемого убийцу задержали Фото:

Полицейские задержали подозреваемого в расстреле людей в Саратовской области. Об этом сообщил telegram-канал Shot.

«Задержан подозреваемый в расстреле „Оки“ с людьми в Саратовской области», — передает Shot. Им оказался Рубик Акопян, ему 41 год.

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Полицейские задержали подозреваемого в расстреле людей в Саратовской области. Об этом сообщил telegram-канал Shot. «Задержан подозреваемый в расстреле „Оки“ с людьми в Саратовской области», — передает Shot. Им оказался Рубик Акопян, ему 41 год.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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