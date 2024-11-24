Подозреваемый в расстреле людей в Саратовской области задержан

Предполагаемого убийцу задержали
Полицейские задержали подозреваемого в расстреле людей в Саратовской области. Об этом сообщил telegram-канал Shot.
«Задержан подозреваемый в расстреле „Оки“ с людьми в Саратовской области», — передает Shot. Им оказался Рубик Акопян, ему 41 год.
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