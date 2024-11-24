Подозреваемый в расстреле людей в Саратовской области задержан

24 ноября 2024 в 18:19 Размер текста - 17 +

Предполагаемого убийцу задержали Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Полицейские задержали подозреваемого в расстреле людей в Саратовской области. Об этом сообщил telegram-канал Shot. «Задержан подозреваемый в расстреле „Оки“ с людьми в Саратовской области», — передает Shot. Им оказался Рубик Акопян, ему 41 год. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Полицейские задержали подозреваемого в расстреле людей в Саратовской области. Об этом сообщил telegram-канал Shot. «Задержан подозреваемый в расстреле „Оки“ с людьми в Саратовской области», — передает Shot. Им оказался Рубик Акопян, ему 41 год.