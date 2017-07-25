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25 июля 2017
24 июля 2017
10:08  25 июля 2017 2

Чипы под кожу сотрудников начали вживлять в Америке

Пресс-конференция по загрязнению воздуха. Челябинск, видеокамера, наблюдение, слежка, большой брат
Большой брат снаружи и внутриФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Американская компания из штата Висконсин Three Square Market введет в тело 50-ти своих сотрудников микрочипы. RT сообщает, что с помощью вживленных устройств работники будут пользоваться техникой и открывать двери офиса.

Один чип стоит 300 долларов, но компания вживляет их бесплатно. Отмечается, что сотрудники согласились на операцию добровольно.

Помещенные в тело работников чипы могут открывать двери с цифровыми замками, подключаться к компьютерам и пользоваться офисной техникой. Устройства будут вмонтированы под кожу между большим и указательным пальцем.

Руководство компании уверено, что скоро все последуют ее примеру. «В конечном счете эта технология станет стандартной и позволит использовать ее в качестве паспорта, оплачивать общественный транспорт и любые покупки», — сказал генеральный директор Three Market Square Тодд Вестби.

Семен Гринберг
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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