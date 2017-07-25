Американская компания из штата Висконсин Three Square Market введет в тело 50-ти своих сотрудников микрочипы. RT сообщает, что с помощью вживленных устройств работники будут пользоваться техникой и открывать двери офиса.
Один чип стоит 300 долларов, но компания вживляет их бесплатно. Отмечается, что сотрудники согласились на операцию добровольно.
Помещенные в тело работников чипы могут открывать двери с цифровыми замками, подключаться к компьютерам и пользоваться офисной техникой. Устройства будут вмонтированы под кожу между большим и указательным пальцем.
Руководство компании уверено, что скоро все последуют ее примеру. «В конечном счете эта технология станет стандартной и позволит использовать ее в качестве паспорта, оплачивать общественный транспорт и любые покупки», — сказал генеральный директор Three Market Square Тодд Вестби.