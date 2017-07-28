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28 июля 2017
Главные новости Москвы
23:37  28 июля 2017 0

«Пониженной социальной ответственности люди». Дмитрий Рогозин написал стихотворение о тех, кто не пустил его в Молдавию

Вице-премьер, как и председатель правительства РФ, активно пользуется социальными сетямиФото: официальный сайт правительства РФ

Вице-премьер правительства РФ Дмитрий Рогозин, возмущенный конфликтом с Молдавией, написал стихотворение. Его строки посвящены тем, кто не пропустил самолет, на котором он летел.

Стихотворение опубликовано в личном твиттере вице-премьера.

«Подковерных отчаянных схваток герои,

Рыцари мрачные с бумажным кинжалом

На русских артистов набросились роем,

Грозя оккупантам отравленным жалом.

«Виват!» отыграли труба и литавры,

«Победу» пропели тенор и бас.

Доволен собой примеряющий лавры

Главный молдавский

Карабас.

«Пониженной социальной ответственности люди» -

Любители шастать без дела в Европу

Устроили цирк без всяких прелюдий,

Создав проблемы себе на.у».

Как ранее сообщало «URA.RU», самолет авиакомпании «Глобус» следовал из Москвы в молдавский Кишинев, однако не был допущен в воздушное пространство Румынии, после чего был вынужден развернуться и совершить посадку в белорусском Минске. МИД России назвал данный инцидент провокацией, которая ставила под угрозу жизни 160 пассажиров рейса.

Евгений Александров
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