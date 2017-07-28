Вице-премьер правительства РФ Дмитрий Рогозин, возмущенный конфликтом с Молдавией, написал стихотворение. Его строки посвящены тем, кто не пропустил самолет, на котором он летел.
Стихотворение опубликовано в личном твиттере вице-премьера.
«Подковерных отчаянных схваток герои,
Рыцари мрачные с бумажным кинжалом
На русских артистов набросились роем,
Грозя оккупантам отравленным жалом.
«Виват!» отыграли труба и литавры,
«Победу» пропели тенор и бас.
Доволен собой примеряющий лавры
Главный молдавский
Карабас.
«Пониженной социальной ответственности люди» -
Любители шастать без дела в Европу
Устроили цирк без всяких прелюдий,
Создав проблемы себе на.у».
Как ранее сообщало «URA.RU», самолет авиакомпании «Глобус» следовал из Москвы в молдавский Кишинев, однако не был допущен в воздушное пространство Румынии, после чего был вынужден развернуться и совершить посадку в белорусском Минске. МИД России назвал данный инцидент провокацией, которая ставила под угрозу жизни 160 пассажиров рейса.