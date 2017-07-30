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30 июля 2017
14:03  30 июля 2017 0

Порошенко призвал почтить украинское наследие, вспомнив о крымском художнике. ВИДЕО

Открытая лицензия 10.06.2015. Петр Порошенко., порошенко петр
Петр Порошенко вспомнил о художники, всю жизнь прожившем в КрымуФото: пресс-служба Президента Украины
новость из сюжета:
Крым вернулся в состав России
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По случаю 200-летия со дня рождения художника Ивана Айвазовского президент Украины Петр Порошенко призвал чтить украинское наследие. На своей странице в Facebook украинский лидер посвятил художнику пост.

«В эти дни 200 лет назад в Феодосии родился выдающийся художник — Иван Айвазовский. Почтим наше наследие!» — написал украинский лидер. Пост Порошенко сопроводил хэштегом #GloryToUkraine — «Слава Украине».

На этой неделе в Феодосии стартовали торжества по случаю 200-летия Айвазовского. Художник родился здесь в 1817 году, 29 апреля, а умер в 1900 году. Айвазовский прославился, как художник-маринист и баталист. Его перу принадлежат более 6000 картин.

Крым последние три года является частью России. Решение о возвращении в состав страны жители приняли на референдуме в марте 2014 года, напоминает RT.

Нина Калинина
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