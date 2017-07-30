По случаю 200-летия со дня рождения художника Ивана Айвазовского президент Украины Петр Порошенко призвал чтить украинское наследие. На своей странице в Facebook украинский лидер посвятил художнику пост.
«В эти дни 200 лет назад в Феодосии родился выдающийся художник — Иван Айвазовский. Почтим наше наследие!» — написал украинский лидер. Пост Порошенко сопроводил хэштегом #GloryToUkraine — «Слава Украине».
На этой неделе в Феодосии стартовали торжества по случаю 200-летия Айвазовского. Художник родился здесь в 1817 году, 29 апреля, а умер в 1900 году. Айвазовский прославился, как художник-маринист и баталист. Его перу принадлежат более 6000 картин.
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