«Коалиция желающих», выразивших готовность поддержать Украину, не намерена направлять в страну своих миротворцев численностью 30 тысяч человек. Подобное связано с ограниченными возможностями и опасениями по эскалации конфликта со стороны России. Об этом сообщило The Telegraph со ссылкой на источник.
«В прошлом обсуждали развертывание примерно 30 тыс. европейских военных. Но, отметил источник, как кажется, это число снизили из-за нехватки ресурсов и опасений, что контингент выглядел бы „слишком сильным“, — говорится в материале.
Согласно информации The Telegraph, участие в миротворческой миссии рассматривали Великобритания, Франция, Германия, Бельгия, а также страны Балтии и Скандинавии. Вместе с тем заявления о поддержке Киева зачастую не сопровождались конкретными предложениями относительно формата и характера участия в этом процессе тех или иных государств.
По данным The Telegraph, наиболее вероятным сценарием станет привлечение европейских военных в качестве инструкторов на новых учебных базах на западе Украины. Идея размещения миротворцев в Киеве впервые была озвучена президентом Франции Эмманюэлем Макроном в 2024 году. Однако экс-президент США Джо Байден выступил против ее реализации.
Ранее The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на опросы общественного мнения и комментарии европейских чиновников писало, что большинство жителей стран Европы выступают против отправки военных на Украину даже в случае достижения мира. Чиновники отметили, что им будет крайне сложно убедить население в необходимости подобных шагов, если у них не будет четких гарантий поддержки от США.
